Torra: "Cualquier persona que ha cometido un acto violento debe ser castigada"

El presidente de la Generalitat de Cataluña, Quim Torra, ha concedido este martes una entrevista en la CNN en español, donde se queja de que Pedro Sánchez haya visitado Barcelona y no le coja ni el teléfono, algo que para él es "incomprensible". Además critica la visión del problema del presidente del Gobierno: "Quiere poner el foco en que hay un problema de convivencia y de violencia en Cataluña. Y no es verdad. Lo que hay aquí es un problema de democracia", ha explicado .

Mientras Sánchez le vuelve a pedir que condene expresamente la violencia en las calles de Cataluña de estos días, Torra se ha desmarcado de esos actos: "A mí no me representa la violencia, en absoluto, y la condeno. Es más, esto podría entorpecer nuestro camino hacia la independencia", ha señalado, quitándose de toda responsabilidad a pesar de haber alentado a la ciudadanía a ejercer la desobediencia civil tras la publicación de la sentencia del procés.

El president cree que hay "infiltrados" en las protestas y considera que no ayudan a la causa independentista: "Se está investigando a infiltrados y provocadores… gente que hasta ahora no conocíamos porque esto no había pasado nunca en Cataluña". De nuevo, insiste en que, "evidentemente, cualquier persona que ha cometido un acto violento debe ser castigada".

División evidente entre ERC y JxCat

Este martes, el Gobierno de la Generalitat celebra su reunión semanal tras una semana de disturbios violentos en las calles de Barcelona y otras ciudades de Cataluña, y también empieza un pleno en el Parlament en el que el independentismo se plantea votar su rechazo a la sentencia pero de momento no se ponen de acuerdo. Se sigue intentando consensuar una posición conjunta para votar algún tipo de resolución que sea lo máximo de unánime posible pero, ahora mismo, esto parece lejos de suceder.

En ERC va en aumento la incomodidad de convivir en el mismo Govern que Quim Torra. Esta semana no cuesta encontrar a dirigentes que, en privado, afirman que el president está completamente solo, que ha devaluado la institución durante su mandato pero, sobre la opción de hacerlo caer, hay mucho miedo de quedar como traidores y de sacrificar la supuesta unidad independentista. Por ello, prefieren esperar, por ejemplo, a que se le inhabilite en su juicio por los lazos o que la no aprobación de los Presupuestos lleve a elecciones.

Torra, por su parte, no considera que está solo, como le describen sus propios socios. "Estoy trabajando para que mi país sea independiente y si no tengo la fuerza y los apoyos necesarios, lo dejaré", ha afirmado en la entrevista en la CNN.