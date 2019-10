Torra pide investigar las cargas policiales "para depurar responsabilidades"

El presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha instado al conseller de Interior, Miquel Buch, a abrir una investigación para "depurar responsabilidades" si ha habido cargas policiales que no se han ajustado a los protocolos, y ha pedido una comisión de investigación en el Parlament sobre los disturbios.

En rueda de prensa, el president ha asegurado que el Govern ha hecho suyas estas propuestas, con las que se pretende esclarecer todo lo sucedido en los altercados ocurridos durante la última semana en algunas protestas por la sentencia que condena a los líderes del "procés".

"Nadie puede entender que el presidente de España no responda al presidente de Cataluña"

Quim Torra también ha urgido al presidente en funciones, Pedro Sánchez, a abrir un "diálogo sin condiciones" para resolver el conflicto catalán y lo ha acusado de no responder a ninguna de sus "cuatro" llamadas telefónicas, algo que "internacionalmente" no entiende "nadie".

"Por cuarto día consecutivo, he vuelto a llamar al Presidente Sánchez y ha vuelto a no contestar. Creo que tras este cuarto día la irresponsabilidad es creciente, e internacionalmente (...) nadie puede entender que en estos momentos el presidente Sánchez no haya contestado al presidente de Cataluña", ha explicado en rueda de prensa, tras la reunión del gobierno catalán.

Torra ha lamentado lo que a su entender es un "silencio clamoroso" del presidente en funciones, al que ha advertido de que "los problemas políticos se resuelven con democracia y diálogo".

En este sentido, el presidente catalán ha hecho suya la etiqueta de Twitter que promovió la plataforma Tsunami Democràtic, "Spain sit and talk", para reclamar a Sánchez que dialogue con el gobierno catalán. "Creo que este hashtag de "Spain sit and talk", y yo añado "and democracy", cada vez se irá haciendo más y más grande. Es una bola imparable, la gente quiere que nos sentemos y hablemos. Y eso es lo que nosotros pedimos al presidente Sánchez", ha recalcado.

Al ser preguntado por ello, Torra ha rechazado que los contactos que su vicepresidente, el republicano Pere Aragonès, está manteniendo con el Gobierno aumenten la desconfianza entre los dos socios de Govern, JxCat y ERC. "No abre ninguna crisis, el vicepresidente Aragonès me informa de todo y, por lo tanto, estoy al corriente de todas las comunicaciones que él hace", ha sostenido.

Entre los acuerdos a los que ha llegado el gobierno catalán este martes figura un punto en el que se emplaza a Sánchez a "un diálogo sin condiciones" en el que la Generalitat defenderá "el ejercicio del derecho a la autodeterminación como vía para decidir el futuro político de Cataluña".