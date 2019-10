'Pique' Alonso-Hamilton por el cuidado del planeta: "No puedes coger 200 aviones y decir que no comes carne"

Dos de los pilotos más destacados de la Fórmula-1 en el presente siglo, el español Fernando Alonso y el británico Lewis Hamilton, han protagonizado a lo largo de esta semana un llamativo pique al respecto del estilo de vida de este último.

Hamilton es un habitual defensor del medio ambiente. Frecuentemente, en sus redes sociales hace gala de su estilo de vida, con su dieta vegana y su precaución en el uso de plásticos.

Sin embargo, Alonso, que fue compañero suyo en una temporada turbulenta en McLaren, considera que esta postura choca con el día a día de un piloto de Fórmula-1, que coge frecuentemente vuelos y compite con un vehículo altamente contaminante.

"Nunca lanzaría el mensaje que lanzó Lewis", sentenció el expiloto de Fórmula-1 en un evento a principios de semana, argumentando que "no puedes lanzar un mensaje y luego hacer lo contrario el día siguiente".

"Todos sabemos el estilo de vida que puede llevar él o que puedo llevar yo", continuó el asturiano, explicando que "los pilotos de Fórmula 1 cogemos 200 aviones al año y luego no puedes decir que no comes carne".

Hamilton no dudó en contestar en la rueda de prensa previa al Gran Premio de México. "Con el tiempo soy cada vez más consciente de que [la lucha medioambiental] lleva tiempo, no se arregla fácil", consideró, antes de explicar que "si la gente quiere mirar, depende de ellos, pero yo sentiría que no hago nada positivo dejando de mencionarlo".

El actual campeón del mundo se mostró concienciado al relatar que "intento asegurarme de que a final de año mi huella de carbono es neutral". "No permito a nadie en mi oficina ni en mi casa comprar ningún plástico y quiero todo reciclable, desde el desodorante", aclaró.

El piloto británico añadió que "vendí mi avión hace años y ahora vuelo mucho menos, o eso intento, usando aerolíneas comerciales", concluyendo que "tengo un Smart eléctrico en casa y he vendido muchos de mis coches por los que trabajé muy duro" con el fin de proteger la mencionada lucha por el medio ambiente.