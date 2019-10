Después de cuestionar a la organización de 'Gran Hermano VIP', Alba Carrillo vivió este jueves la peor noche de su vida. La concursante, convencida de que anoche sería la expulsada, decidió hacer aquello de "para lo que me queda en el convento, me cago dentro". Discutió hasta las lágrimas con sus enemigos, con sus amigos y hasta con el propio Jorge Javier Vázquez, quien no dudó en echarle una buena reprimenda por su actitud y sus constantes críticas al programa.

El presentador intentó que la colaboradora de 'Ya es mediodía' entrará en razón. Sin embargo, la paciencia del catalán llegó a su límite cuando Carrillo dijo lo siguiente: "Me sorprende que haya psicólogos y psiquiatras que no vean lo que me pasa, la manera no es apretar".

Estas palabras cabrearon a Jorge Javier, que montó en cólera y puso en su sitio a la participante: "No se puede echar mierda contra la gente que hace este programa, si no estás a gusto, ten la vergüenza de coger la puerta e irte. Pensaba que te conocía, que había superado la rabia que me provocaban alguno de tus comportamientos, pero la realidad supera a lo que esperaba".

Aunque esta disputa causó pluralidad de opiniones, la mayor parte de Twitter se puso en el lado del presentador:

Nunca pensé que diría esto pero que razón tiene Jorge Javier #GHVIPGala8 pic.twitter.com/WY0xXq4VES — Chispa (@Chispa4412) October 24, 2019

Joder Jorge Javier, has tardado pero esta noche te has quedado agusto! #GHVIPGala8 pic.twitter.com/eSQJugyBW8 — Perséfone 👁️‍🗨️ (@GhPersefone) October 24, 2019

Si estás tan a disgusto con este programa, ten la decencia y la poca vergüenza de por ti misma irte y pagar la penalización.



BRAVÍSIMO JORGE JAVIER.#GHVIPGala8 — ℰva ℳaría ✈️ (@MissEvaMG) October 24, 2019

Estoy aplaudiendo hasta con las orejas a Jorge Javier Vázquez.



"Si tienes decencia, coges la maleta, abandonas y pagas la penalización. Te exijo que pidas perdón públicamente al programa, al súper, al control...



La puerta la tienes abierta, cuando te de la gana". #GHVIPGala8 — M 📺 (@casasola_89) October 24, 2019

MUY BIEN JORGE JAVIER YA ERA HORA HIJO!!!!! Esta tia no tiene vergüenza alguna!!! a la calle!!!!#GHVIPGala8 — - Sr. GASTAKO ♥ | 71,1 (@Gastako) October 24, 2019

'GH VIP' no toca techo en Telecinco

'GH VIP' demostró otra noche más que la televisión convencional está muy viva, alcanzando cifras estratosféricas. En concreto, la gala de este jueves registró un espectacular 32,3% de cuota de pantalla, reuniendo frente al televisor más de 3,2 millones de espectadores (3.224.000). El reality de Telecinco lideró de forma rotunda y se impuso en 20,3 puntos a su competidor más inmediato, que fue 'Estoy vivo' (10% y 1.517.000) en La 1.

Gracias a 'Gran Hermano' y a la programación de su 'day time', la de Mediaset fue la cadena más vista de la jornada después de firmar un estupendo 18,8% de cuota media. Le sigue en el ranking: Antena 3 (10,8%), La 1 (10,4%), laSexta (10,2%), Cuatro (4,1%) y La 2 (2,4%).

Audiencias prime time jueves Telecinco 'GH VIP: express': 3.522.000 y 20,2% 'GH VIP': 3.224.000 y 32,3% Antena 3 'El Hormiguero' (Pablo Casado): 2.049.000 y 11,7% 'New Amsterdam': 982.000 y 6,7% La 1 'Tvemos': 1.288.000 y 7,3% 'Estoy vivo': 1.517.000 y 10% laSexta 'El intermedio': 1.985.000 y 11,5% 'Pesadilla en la cocina': 1.363.000 y 9,4% Cuatro 'First dates': 1.051.000 y 6,1% 'Cine Cuatro': "Ghost Rider: espíritu de venganza": 698.000 y 5,2% La 2 'Las casas más extraordinarias del mundo': "Bosque": 259.000 y 1,7% 'Documaster': 324.000 y 1,9%