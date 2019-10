Una concursante de 'GH VIP' cuestiona desde la casa a la organización del programa

La sombra de la sospecha se cierne de nuevo sobre 'Gran Hermano VIP'. Cada cierto tiempo, el reality de Telecinco tiene que hacer frente a las críticas de los espectadores, que acusan al programa de hacer tongo y ser poco transparentes. Esta vez ha sido la propia Alba Carrillo, concursante de 'GH VIP 7', la que ha cuestionado desde la casa de Guadalix a la organización del formato.

"Yo me quiero ir de aquí porque son unos tendenciosos y ya no concurso", le dijo Carrillo a Noemí, otra concursante. "Hago mis cosas con responsabilidad porque es un trabajo, pero no tengo ninguna ilusión. Cuando machacan, pues este es el resultado".

Después, en una conversación con Mila Ximénez, la colaboradora de 'Ya es mediodía' volvió a la carga: "Nos graban 24 horas y todos tenemos momentos de mala leche y momentos de risa. Hay gente a la que nos han apretado más y a gente a la que no han apretado nada".

A continuación, Alba Carrillo aseguró que no iba a jugar al juego de 'Gran Hermano' y que esperará a salir de la casa para explicarse. "Explicaré todo en programas en los que se puede hablar y no se transgiversen las cosas", afirmó. "Me da pena porque si lo hubieran tratado de otra manera podrían haber sacado cosas muy guays".

Las declaraciones de la concursante se vieron este martes durante la gala de 'GH VIP: límite 48 horas'. Tras el visionado, Jorge Javier Vázquez, presentador titular del formato, reflexionó sobre la actitud de la joven participante: "Tiene el discurso de una perdedora. Alguien que sabe que no ha hecho un buen concurso y está buscando el argumento fuera para justificar un concurso en el que está brillando como ella sabe que debería haber brillado".

Pincha AQUÍ para ver el momento en vídeo.