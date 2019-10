Movistar elige a Miren Ibarguren para ser la protagonista de su nueva comedia: 'Supernormal'

Después del éxito de 'Vergüenza' y 'Mira lo que has hecho', Movistar Plus anuncia 'Supernormal', una comedia protagonizada por Miren Ibarguren ('Aída', 'LQSA') y dirigida por Emilio Martínez-Lázaro ('Ocho apellidos vascos').

Se trata de una serie que habla sobre lo que significa ser jefa en un banco de inversión y madre de una familia del siglo XXI. Las líneas que separan el trabajo y todo lo demás no existen: Patricia (Miren Ibarguren) se lleva el trabajo a casa y la familia a la oficina. Es inteligente, divertida, leal, tierna, ambiciosa, e insoportablemente exigente. Su marido Alfonso (Diego Martín), hijos y empleados la adoran y odian a partes iguales. Patricia no conoce límites, pero cuando se los salta y la imaginación no basta para solventar los problemas, su secretaria Marisol (Gracia Olayo) y su familia serán imprescindibles para apañar soluciones.

'Supernormal' viene a demostrar lo que todo el mundo sabe: no se puede tener hijos, marido, padres, suegros, jefes, empleados, unas mechas estupendas y caerle bien a todo el mundo. Todos lo saben, menos Patricia Picón.

La nueva comedia de Movistar+ contará con 6 episodios de 25 minutos. El rodaje arrancó el jueves 17 de octubre y durará ocho semanas. Las localizaciones serán Madrid y alrededores. La serie se estrenará en 2020.