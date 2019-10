Vacuna de la gripe: fechas, grupos de riesgo y cepas de este año

La gripe comienza a hacer su aparición con la llegada del frío aunque el pico de casos se produce en enero y febrero hasta alcanzar niveles de epidemia en ocasiones. Ocurrió en la pasada campaña durante la que hubo 15.000 muertes relacionadas con la gripe, según datos del Sistema de Vigilancia de la Gripe de España del Instituto de Salud Carlos III.

La gripe no es una infección banal, recuerda la Sociedad Española de Neumología que insiste en la importancia de vacunarse. Tanto para prevenir la enfermedad en uno mismo como sus complicaciones, ingresos hospitalarios y muertes. El Ministerio de Sanidad establece claramente cuáles son los grupos de riesgo a los que recomienda la vacuna que cubre el sistema sanitario de cada comunidad autónoma. ¿Cuáles son esas personas más vulnerables? ¿Por qué hay que vacunarse cada año? ¿Dónde hay que acudir? Resolvemos las dudas más habituales.

¿Para qué sirve la vacuna de la gripe?

Para prevenir la infección por gripe en uno mismo y sus complicaciones como ingresos hospitalarios y muertes relacionadas con ella. También para evitar contagiar a otras personas.

¿Quién tiene que vacunarse?

Los grupos de riesgo en los que esta vacuna es especialmente útil son los enfermos crónicos respiratorios, con asma y otras afecciones. Personas con enfermedades del corazón, diabetes, obesidado problemas metabólicos.

Mujeres embarazadas en cualquier trimestre de la gestación.

Mayores de 65 años. A partir de esta edad, también se recomienda recibir la vacuna antineumocócica, que se administra una vez en la vida, y también protege frente a la neumonía causada por la gripe.

¿Tienen que vacunarse niños y adolescentes?

No, si no lo recomienda su pediatra porque tengan una patología que lo justifique.

Sí es recomendable la vacunación de los adultos que convivan con bebés menores de seis meses. Se puede recomendar la vacunación de niños y adolescentes si conviven con personas de riesgo.

¿Cuándo me puedo vacunar?

La campaña de la vacuna contra la gripe comienza entre la tercera semana de octubre y la primera de noviembre, según cada comunidad autónoma. Justo antes de que caigan drásticamente las temperaturas, ya que la inmunidad frente al virus tarda unas cuatro semanas en desarrollarse.

¿Qué tengo que hacer para vacunarme?

Tan simple como acudir al médico de cabecera del centro de salud y comentárselo. Será el profesional sanitario el que autorice la vacuna y ya solo quedará pedir cita con Enfermería del centro de salud para que la pongan.

¿Es efectiva la vacuna antigripal?

“La eficacia de la vacuna antigripal suele ser de un 40 %, aproximadamente; la del año pasado fue de un 46%. No es una vacuna absoluta y su eficacia se podría mejorar, pero aun así se consigue que no enferme mucha gente, miles de millones. Sobre todo tratándose de una enfermedad tan prevalente y tan distribuida en la población como es la gripe”, explica a Efe, Francisco Sanz, neumólogo del Hospital General de Valencia y miembro del Área de Infecciones Respiratorias de SEPAR explica a

Y añade: “Puede pasar que alguien se vacune y contraiga el virus, que esté dentro de ese 60 % al que no le hace efecto la vacuna, pero no se debe crear la falsa expectativa de que la vacuna no es eficaz. Es importante seguir vacunándose cada año para hacer todo lo posible por evitar la gripe”.

Como explica el doctor, la vacuna antigripal puede fracasar o funcionar peor porque el virus de la gripe haga una mutación mayor de lo habitual, algo que ocurre cada 10 o 15 años.

¿Qué cepas hay este año?

La vacuna antigripal se prepara este año en función de las cepas circulantes del virus de la gripe que se observan del invierno anterior y durante el invierno en el hemisferio sur.

Con estos datos, la vacuna recomendada este año por la Organización Mundial de la Salud es de una vacuna trivalente, de composición mixta, ya que contiene cepas del virus A (H1N1 y H3N2); y una cepa del virus influenza B.

En algunas personas de riesgo se administra una vacuna tetravalente, de la misma composición de la vacuna trivalente, pero con dos cepas del virus B.

¿Por qué hay que vacunarse en estas fechas?

La campaña de vacunación se lleva a cabo siempre entre octubre y noviembre cuando todavía las temperaturas no han bajado demasiado, ya que “el pico de la epidemia de gripe se suele producir en enero o febrero, por lo que conviene que las personas que necesitan la vacuna lo hagan un par de meses antes, para desarrollar los anticuerpos contra el virus y estar preparados contra la infección”, explica el doctor.

Una trabajadora del Centro de Salud del barrio de Cazoña vacuna a la ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social en funciones, María Luisa Carcedo de la gripe, tras el acto de presentación de la campaña de vacunación contra la gripe, en Santander. / Juan Manuel Serrano Arce - Europ (Europa Press)

¿Por qué hay que vacunarse cada año?

"La garantía de inmunidad es de 12 meses. Revacunarse de la gripe cada año permite reforzar las propias defensas y que estas se adapten a las cepas de gripe que circulan cada año", explica el doctor Sanz.

¿Cómo de efectiva fue la vacuna el año pasado?

En mayores de 64 años la vacuna previno un 11% de casos leves de gripe, un 7% de hospitalizaciones y un 39% de muertes en mayores de 64 años la campaña pasada, según el Sistema de Vigilancia de la Gripe de España del Instituto de Salud Carlos III.

En España hubo 700.000 casos de gripe en 2017-2018.

¿Cuál es el objetivo este año del Gobierno?

El ministerio de Sanidad ha presentado este lunes su campaña y ha marcado como uno de los objetivos de este año es incrementar la vacunación en los mayores de 65 años y aumentar su tasa de cobertura de un 55 a un 65%.

La campaña de concienciación lleva por lema: "Frente a la gripe ¡Vacúnate! Sobran los motivos", lanzada por el Ministerio

Centro de salud donde se administra la vacuna de la gripe. / GOBIERNO DE ASTURIAS (Europa Press)