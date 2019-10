Rajoy también grabó un vídeo electoral en la Moncloa y la Junta Electoral no le expedientó

La Junta Electoral Central (JEC) abrió este miércoles un expediente sancionador a Pedro Sánchez por permitir que se grabase una entrevista de televisión en la Moncloa. Lo había denunciado el Partido Popular y la JEC consideró que algunas de esas declaraciones tenían una "connotación electoralista" y que fueron hechas haciendo uso de medios institucionales y difundidas después en la página web de la Presidencia del Gobierno, incurriendo así en la prohibición de contratación comercial establecida en el artículo 53 de la LOREG.

No era la primera vez que sucedía algo así. En 2016, Mariano Rajoy grabó un vídeo de precampaña electoral desde una sala de la Moncloa que también denunció el PSOE ante la JEC. En esa ocasión, la Junta no abrió expediente porque consideró que en ese vídeo "no se aprecian signos externos que permitan relacionarlo con ninguna institución o poder público" y además no se había difundido en la web de la Moncloa sino en la del PP.