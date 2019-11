Valverde reconoce que desconocía la idea de aplazar sueldos en el Barcelona para afrontar el fichaje de Neymar

El entrenador del FC Barcelona, Ernesto Valverde, compareció en rueda de prensa para analizar el próximo partido contra el Levante, pero también tocó temas como las recientes revelaciones de Piqué en El Larguero, donde aseguró que los jugadores con mayores sueldos estaban dispuestos a aplazarlos para facilitar el fichaje de Neymar si esto facilitaba la situación en torno al 'fair play' financiero.

El Levante: "Es un equipo que intenta presionar alto, con muchas opciones ofensivas, que intenta atacar con muchos jugadores y con gente como Morales, Hernani... rápidos y que tendremos que estar atentos"

El rendimiento del Barça: "Fuera de casa nos estamos atascando en algunos momentos, tampoco es que nos esté sonriendo la fortuna pero es lo que hay... Todavía queda mucho"

Griezmann: "Viene jugando regularmente, no me gusta hablar de discutibles e indiscutibles, pero está entrando normalmente y seguirá haciéndolo si sigue cumpliendo las expectativas"

El ofrecimiento de aplazar sueldos: "No lo sabía, pero a mí no me lo propusieron"

Su satisfacción con el estado del Barça: "Si estás el primero en las competiciones siempre estás donde quieres estar"

Umtiti: "Ha tenido los problemas que todos conocemos del año anterior, y vamos a ver si lo logramos solucionar entre todos de una vez y que pueda tener más continuidad"

Lenglet: "Está actuando a un gran nivel, es un jugador absolutamente fiable y un gran profesional que se ha asentado en esa posición"

Piqué y la Copa Davis: "No creo que sea nada nuevo para él. Si veo que se descentra y su nivel baja me tendré que preocupar, pero no creo que tenga que preocuparme antes de tiempo"

Ansu Fati: "Cuando sale un jugador nuevo y de la manera fulgurante que salió él, se genera una gran expectación, pero las cosas son como son, ayer cumplió 17 años, es un jugador que aún no se ha hecho a la categoría y tiene que aprender a manejar el ritmo de los partidos y a manejar su cuerpo"