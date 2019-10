La entrevista de 'El Larguero' a Gerard Piqué en diez titulares

El defensa central del FC Barcelona Gerard Piqué fue el protagonista deportivo de la noche de este miércoles con su entrevista en 'El Larguero' de la Cadena SER en la que repasó diversos aspectos de la actualidad deportiva y extradeportiva, hablando de todos ellos con su habitual tono de franqueza y claridad.

Repasamos los 10 mejores titulares proporcionados por Gerard Piqué en su conversación con Manu Carreño.

1- "Nos sorprendieron las declaraciones de Federer; ellos tienen la Laver Cup y ven la Davis como una competidora, no sé si jugará alguna vez la Davis".

2- "La rivalidad con el Real Madrid siempre la he llevado al límite y a veces me he pasado del límite"

3- "Mi opinión sobre el Clásico es que no hacía falta aplazarlo; fue magnificar un problema que no había"

4- "Nosotros dijimos a Neymar que se iba a una cárcel de oro; la puerta abierta la tiene"

5- "Planteamos al presidente que si nos teníamos que retocar el contrato para que viniera Neymar no teníamos ningún problema"

6- "¿Los Juegos Olímpicos... con Sergio Ramos? Nunca se sabe. En la vida no se tiene que descartar nada, puede pasar, ¿por qué no?"

7- "El día que no disfrute o que no sea lo importante que soy en el equipo tocará dar un paso al lado"

8- "A corto plazo no me veo de presidente del Barça, ni mucho menos"

9- "Mi hijo es como Arturo Vidal, está más tiempo en el suelo que de pie; el mejor es el de Luis Suárez"

10- "Messi y Griezmann se llevan muy bien, igual que con Dembélé o con Pedro y el Guaje Villa en su momento; no es como con Luis Suárez, que van juntos a todos lados, pero eso no significa que se lleven mal"