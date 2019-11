Los precios del AVE podrían bajar hasta un 40% con la liberalización del sector

Cuatro compañías han presentado sus candidaturas para competir por el transporte de pasajeros del ferrocarril, es decir, cuatro empresas prestarán a partir de diciembre de 2020 un servicio que, en estos momentos, solo da Renfe. Además de esta empresa, Talgo y Globalia, la francesa SNCF e ILSA -vinculada a los propietarios de a Air Nostrum- competirán en este sector.

"La competencia siempre acaba trayendo ese beneficio para el consumidor, que es que los operadores acaban ajustando el precio en la lucha para conseguir que los viajeros acepten su oferta", ha explicado Isaías Táboas, presidente de Renfe, en Hora 25 de los Negocios.

El objetivo, según ha apuntado el presidente de Renfe, es competir -con precios similares- con los desplazamientos que en la actualidad se hacen por carretera. "El primer mercado en que nos vamos a fijar es el mercado de aquellos viajeros que hoy hacen su viaje por carretera. Con un precio relativamente similar, vamos a intentar capturar a esos clientes que hoy viajan por carretera", ha asegurado.

Para ello, los nuevos servicios ferroviarios adaptarán sus prestaciones a los nuevos precios, en lo que podría constituirse una especie de 'AVE low cost'. "El servicio evidentemente no va a ser el mismo, si hacemos un producto de bajo precio, no habrá un servicio de cafetería abordo, no habrá un servicio que me pase una azafata o un azafato con un carrito de bebidas...", ha explicado Táboas.