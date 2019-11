Sevilla y Atlético de Madrid se han repartido los puntos en el Ramón Sánchez Pizjúan (1-1) en un partido en el que la polémica fue protagonista principal. En primer lugar, el VAR anuló un gol a Diego Costa en el 55' por claro fuera de juego de Ángel Correa en la acción previa, y en el último minuto ni el colegiado ni el VAR apreciaron nada punible en una acción muy embarullada en el área pequeña. Previamente, el árbitro González González había señalado un penalti que Vaclik paró a Costa.

La más notable fue la loca jugada acontecida en el minuto 92 de partido. Santiago Arias puso el balón en el área desde la derecha para el remate de Diego Costa. Interceptó Vaclik, dejando el balón muerto prácticamente debajo de los palos, pelota que retuvo Koundé con los dos pies, antes de que Vaclik la atrapase. El colegiado González González no vio nada punible en la acción ofensiva a pesar de las protestas de los jugadores atléticos, que pidieron mano o al menos tiro libre indirecto por retención de Koundé, y pitó falta posterior de Morata.

Sin embargo, el VAR no intervino al no apreciar que la mano fuese punible con penalti. Por otra parte, para señalar un tiro libre indirecto el VAR no puede entrar, a pesar de ser tan decisivo como habría resultado este, que se debería haber lanzado sobre la línea del área cotidianamente conocida como pequeña si González González hubiese acertado.

Para Iturralde González no es penalti, ya que aunque el balón toca en la mano del defensor sevillista, esta no es punible debido a que el defensor no puede evitar el contacto. Sin embargo, opinó en Carrusel Deportivo que González González debió haber señalado el claro tiro libre indirecto por retención.

¿Retención? Nuestro Kounde NO HA HECHO RETENCIÓN.