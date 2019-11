La aplaudida reflexión en voz alta de Ana Blanco sobre esta foto del debate

"Me van a permitir que haga una referencia a la foto de este debate, con cinco candidatos y ninguna mujer presente. Supongo que hablarán de paridad, pero, en este momento, no es una foto de igualdad". Sutil, tranquila y fina reflexión de Ana Blanco para introducir el bloque de igualdad. La periodista se convirtió por un instante en protagonista del debate con este breve alegato feminista que no tardó en ser uno de los 'trending topic' de la noche en Twitter.

El líder de Podemos, Pablo Iglesias, fue el primero en recoger el guante lanzado por la moderadora. "Ojalá sea la última vez que hay un debate solamente de candidatos hombres a la Presidencia del Gobierno", reconoció.

En este punto, preguntó al presidente del PP, Pablo Casado, si está de acuerdo en que "solo sí es sí", algo que cree no debe ser cuestionado por ninguna formación política.