El juego del Barcelona no ha enamorado a la grada del Camp Nou... ni a don Luis Suárez Miramonte. El Balón de Oro se ha mostrado muy crítico con el juego desplegado por los de Ernesto Valverde ante el Slavia de Praga en la cuarta jornada de la fase de grupos de la Liga de Campeones.

Dani Garrido le preguntó si considera que el Barcelona duerme a la afición y su respuesta fue tajante: "Duerme a todos. Es la manera de jugar los partidos. Da la sensación de no estar unidos en el trabajo, de no buscarse los once, de ir cada uno por su lado... Eso no puede ser. Tiene que haber más colaboración. Esa desgana, esa suficiencia y ese jugar andando no vale. Aunque seas muy bueno, andando no le ganas a nadie".

Axel Torres y Jordi Martí también fueron duros en su análisis del partido del Camp Nou. El primero aseguró que "no apostaría" porque el equipo blaugrana pudiera llevarse la Champions esta temporada. "El Barcelona pudo ganar, pero habría sido maquillaje porque sigue desnortado", afirmó el segundo.