La prensa británica publica varias fotos de cómo es Banksy

Varias instantáneas realizadas por el fotógrafo Steve Lazarides muestran al artista callejero Banksy trabajando en sus murales, aunque en ninguna de ellas aparece su rostro, ya que la identidad del pintor es uno de los secretos mejor guardados del mundo el arte. Lazarides, que trabajó durante once años junto a Banksy, lo retrató en diferentes escenas que proporcionan una mirada detrás de bambalinas sobre la obra del desconocido autor y que ahora saldrán a la luz en el libro 'Banksy Captured'.

Algunas de las instantáneas, desveladas por el diario 'The Mirror', muestran al artista trabajando de espaldas en varias de sus obras, como la que representa a diversos monos que llevan carteles con diferentes mensajes, pero todas coinciden en esconder su cara.

Banksy de espaldas mientras pinta uno de sus murales / Steve Lazarides

Banksy es conocido por realizar obras murales que aparecen por sorpresa en los lugares más inesperados y por su estilo crítico con el poder establecido. Sus creaciones, que se venden por grandes sumas, persiguen siempre lanzar un mensaje como es el caso de 'Niña con globo', que muestra a una niña soltando un globo en forma de corazón y que ha representado en varias ocasiones para llamar la atención sobre la crisis de refugiados sirios. En 2018 la obra se autodestruyó, tras ser subastada por más de un millón de euros en la casa de subastas londinense Sotheby's.

Imagen de Banksy tomada por Steve Lazarides / Steve Lazarides

Lazarides, originario como Banksy de Bristol (Inglaterra), recibió el encargo de crear retratos del artista en 1997, lo que inició una relación profesional que duró once años, en los que actuó también como su agente y galerista. En declaraciones a 'The Mirror', el fotógrafo señaló que está contento por haber abandonado el mundo del arte, en el que se adentró por Banksy, pero que deseaba dejar atrás. "Trabajé con él durante once gloriosos años, tiempo durante el cual rompimos todas las reglas del libro de reglas, junto a unas pocas leyes", afirmó y añadió que trabajar junto al famoso artista "fue un viaje".

"Odio el mundo del arte. Solo me convertí en parte de él porque Banksy catapultó el movimiento hacia la estratosfera. Fue un viaje, pero me alegro de estar fuera y a punto de empezar el próximo viaje", indicó. Lazarides adelantó que ofrecerá ediciones limitadas de impresiones sobre sus fotografías a precios asequibles y las primeras 50 personas que compren su libro, que es autopublicado y autodistribuido, recibirán un billete falso de 50 libras con el diseño de Banksy de la cara de Diana, la princesa de Gales.