Iglesias se ríe de su gran 'fallo' en el debate: "La gente es muy cabrona"

Uno de los momentos más comentados del debate electoral de este lunes fue cuando Pablo Iglesias se confundió y dijo "mamadas" en vez de "manadas". De hecho, según explica Twitter, el momento en el que el líder de Unidas Podemos cometió ese lapsus fue el más comentado en la red social. Tanto que al propio dirigente del partido morado le ha llegado uno de los memes más compartidos de la noche. "La gente es muy cabrona", ha bromeado Iglesias en su perfil oficial de Twitter.

Este instante de Pablo Iglesias también compite con el ya famoso adoquín que mostró Albert Rivera en referencia a los incidentes en Cataluña tras la sentencia del procés. De hecho, la broma que ha compartido Iglesias es una mezcla de los dos ya que en la imagen aparece el de Unidas Podemos con el presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, de cuando charlaron el pasado septiembre en el Congreso de los Diputados -esta fotografía ya generó cierta polémica entre Iglesias y el socialista Óscar Puente-. El tuit bromea con una supuesta conversación entre ambos donde uno le reta al otro con un "¿a que no hay huevos de llevar un adoquín?". "¿Que no? A que no los tienes tú de soltar "mamada" en mitad del debate".