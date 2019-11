Gareth Bale se fue antes del final del partido... y le siguieron otros jugadores

Gareth Bale volvió a abandona el estadio Santiago Bernabéu antes de que acabara el partido del Real Madrid en la Liga de Campeones ante el Galatasaray. Cumpliendo lo que establece el régimen interno del club, el galés se fue a falta de diez minutos para la conclusión del encuentro, según ha relatado Antón Meana en Carrusel Deportivo y El Larguero.

Según ha podido saber la SER, no fue el único que se marchó del estadio antes del pitido final. También antes de la conclusión se fueron otros jugadores como Nacho, Odriozola o Diego Altube. Ninguno de ellos incumplió el reglamento interno para los jugadores del Real Madrid.

Por algo similar fue noticia el colombiano James Rodríguez. Según adelantó el diario AS, el futbolista llegó al estadio blanco cuando el encuentro ante el Galatasray estaba a punto de comenzar. Pedja Mijatovic analizó este asunto en los micrófonos de Carrusel Deportivo. "No parece realmente profesional y quizá sea una falta de respeto", comentó el montenegrino. "No sé cómo son ahora las reglas de régimen interno, pero hay que estar ahí, saludar, hacer grupo...", añadió.