Mediaset cubrirá las elecciones del 10-N y reubicará el debate de 'GH VIP' en su plataforma de pago

Aunque no retransmitió en ninguno de sus canales el debate a cinco que organizo la Academia de la Televisión, Mediaset España sí ofrecerá el próximo domingo un seguimiento de los resultados de las Elecciones Generales del 10-N. Así lo ha anunciado el grupo de comunicación, confirmando que Telecinco y Cuatro albergará esta programación especial y, por lo tanto, no podrá emitir los programas específicos para el prime time previstos para ese día de la semana, o al menos no lo hará de la manera convencional.

Y es que Mediaset también ha comunicado que "coincidiendo con la jornada de Elecciones Generales, Mitele Plus, la plataforma premium de suscripción de Mediaset España, emitirá la primera parte de 'GH VIP: El Debate', que arrancará a las 21:45 horas".

De este modo, los usuarios de Mitele Plus podrán seguir el reality en su horario habitual, en una noche que se verá alterada por el proceso electoral en nuestro país. Este será el primer contenido de producción propia en directo que ofrezca la plataforma en exclusiva para sus suscriptores.

Previamente, Telecinco y Cuatro emitirán en simulcast un programa Especial Elecciones que arrancará en torno a las 20:00 horas, coincidiendo con el cierre de los centros de votación en la península, en el que se ofrecerá el minuto a minuto del escrutinio y se irán analizando los resultados.

Cuando el recuento de votos esté lo suficientemente avanzado, Telecinco retomará la emisión habitual en directo del debate de Gran Hermano, mientras que Cuatro continuará ofreciendo un espacio más enfocado a analizar lo sucedida en las urnas.