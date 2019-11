Evacúan a más de 300 personas en ropa interior de una fiesta de intercambio de parejas

Los bomberos de Hattingen, un municipio situado al oeste de Alemania, han evacuado recientemente a unas 300 personas de un local de intercambio de parejas tras detectarse un exceso de monóxido de carbono en el aire. Así lo han dado a conocer medios como Bild o Spiegel, donde aclaran que no ha habido que lamentar víctimas mortales.

Los hechos tuvieron lugar el pasado sábado durante una fiesta de swingers a la que acudieron en torno a 300 personas. A pesar de que el recinto cuenta con una alarma para escapes de gas, la música y el alboroto de la fiesta impidió que los asistentes escucharan la sirena. No sería hasta que varias personas comenzaron a desmayarse cuando el personal optó por llamar a las autoridades.

El club evacuado superaba el aforo

Cuando llegaron al lugar de los hechos, los bomberos se encontraron con cientos de personas en ropa interior a las afueras del local. Pero no solo eso. Tras acceder al interior del club, el cuerpo de bomberos encontró varias personas inconscientes tendidas en el suelo. Tras una investigación posterior, los bomberos llegaron a la conclusión de que la falta de ventilación fue la que propició el exceso de monóxido de carbono.

Por esa misma razón, y tras hacer las mediciones correspondientes, el jefe de los bomberos ordenó la evacuación completa del edificio. Según recoge Bild, el club de intercambio de parejas tan solo tiene licencia para un aforo de 199 personas. No obstante, los equipos de emergencia aseguraron que sacaron en torno a 300 personas del local.

La fiesta terminó con nueve hospitalizados

Pasadas unas horas, y después de que las autoridades resolvieran el exceso de monóxido de carbono en el aire, el equipo de bomberos dio el visto bueno para que los asistentes al evento pudieran entrar de nuevo al local. Sin embargo, tal y como informan algunos de los asistentes a los medios locales, la fiesta terminó en ese preciso instante, ya que tan solo accedieron para recoger sus pertenencias.

Según explica Spiegel, cada uno de los invitados al evento fueron examinados por los equipos de emergencia. De todos ellos, ocho asistentes al evento y uno de los enfermeros se quejaron de que no estaban bien, por lo que tuvieron que acudir al hospital más cercano. No obstante, todos ello están bien, por lo que no ha habido que lamentar ningún herido ni herida.