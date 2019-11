El sumario confirma la coordinación entre Tsunami Democràtic y los CDR detenidos

Las grabaciones practicadas por los agentes de la Guardia Civil en la operación contra los CDR investigados por terrorismo que forman parte del sumario, confirman la coordinación entre la plataforma Tsunami Democràtic y los sospechosos, a la hora de emprender acciones.

Eduardo Garzón, uno de los detenidos, confirma en una conversación con “Erik” que junto a Tsunami pretendían “ocupar” el Banco Sabadell.

EDU: el sábado quieren ocupar el banco Sabadell

ERIK: ¿qué sábado?, el de después de esa semana

EDU: no, no, este, este. Este sábado o la primera acción que quiere hacer así contundente la gente de tsunami es ocupar un banco

ERIK: ¿los de tsunami democrático?

EDU: Ocupar el Banco de Sabadell

ERIK: ¿para esto no nos llama la RAQUEL?

EDU: (ininteligible) mucha gente, yo ya conozco un par que están metidos, pero no sé si ERIK: Pero, ¿dónde se va a hacer? ¿En Barna?

EDU: En Barna

ERIK: no sé, nosotros a lo mejor no deberíamos ir a estas cosas igual. Ya pero es que yo no pienso esto, yo pienso, yo voy a todas, a mi me la pela

EDU: si a mi me llaman, voy

ERIK: cuando subí para colgar la pancarta lo pensé, a mitad de escalera pensé, hostia como nos enganchen hoy, ya la tenemos

EDU: si me llaman, pues me hace gracia, voy, pero como yo estoy metido en tres fregados, yo digo bueno, de esto se encargan otros. Y dentro de la autopista pues el ARTUR y el XAVI y el del Baix Montseny y tal y que cual pues bueno ya dirán si necesitan algo. Y a la misma hora nos hemos puesto en contacto. ¿Tú sabes quién es el CHEMA CLAVELL de Cerdanyola? ERIK: sí, claro.

También se coordinaron para “cortar” el aeropuerto “a lo Hongkong”, cosa que ocurrió.

ERIK: ha llegado a los CDR's esto del aeropuerto

EDU: pero es que es la misma acción

ERIK: a lo Hong Kong, como hicieron los de Hong Kong, cortar el aeropuerto

EDU: Sí.

ERIK: picnic en el aeropuerto

EDU: y hay 6 terris que han.. Barcelonés y...

ERIK: sí, que han dicho que sí. Que se va a hacer, porque si hay 6 terris, quiero decir, se va a aprobar

EDU: pero la historia es que si la gente que más o menos serán de otros CDR's pero que seguro que lo están organizando sin estar dentro del CDR, que a lo mejor pedirán después difusión o algo, pero la historia ahora que me tengo que encargar es de encontrar gente de picnic, que ya estoy detrás y saber cuál es porque no ha llegado todavía el documento de lo que pretenden hacer el CDR en el aeropuerto.

ERIK: Sí ha llegado.

EDU: ¿El documento?

ERIK: Yo juraría que me lo ha enseñado justo hoy la CLARA (Clara BORRERO ESPEJO), además me lo estaba explicando.

EDU: El otro día en TERRI no había llegado.

ERIK: Al igual el documento en si no ha llegado solo la explicación, pero no lo sé....

EDU: ¿Qué dicen de hacer un picnic?

ERIK: Si.

EDU: Quieren hacer un picnic.

ERIK: Si.

EDU: Bueno pues entonces se supone que tiene que estar concertado con los de picnic per la república, ¿vale?, entonces con los de picnic ya hay contacto para coordinarnos también nosotros para que sean historias escalonadas no en las mismas fechas.

ERIK: Claro, vale, para que no coincida con lo de la autopista, que no coincida con lo del tsunami, que no coincida con nada.

EDU: Eso es.

ERIK: Mas que nada porque si nos vienen muchas cosas no hay gente.

EDU: Claro, entonces todos dando apoyo a todos y que más.

ERIK: Yo quería saber si estoy dentro, tú a la que me digas dale el hacha a este tío, ya está. EDU: N000, organizar algo pero ahora reuniones y tal no te llamo porque tampoco no hace fa Ita.

ERIK: Ya lo sabes que no, (no se entiende)...el tema de organizar.

Además, pretendían cortar junto a Tsunami con 10.000 personas una autopista. Necesitaban tanta gente, según la conversación, para que los Mossos desistiesen de actuar y el Ministerio del Interior se viera forzado a enviar al ejército.

“Sería una victoria que nos desaloje el ejército”, le cuenta Eduardo a Erik. Una “victoria como el 1 de octubre”, en referencia a que la policía nacional se vio obligada a actuar ante la resistencia en el referéndum ilegal.

EDU: Y entonces que va.

ERIK: Lo que no puede ser ... (no se entiende), con 10000 personas el Ministerio de Interior de España, ehhh, nosotros el control.

EDU: Pero si, si.

ERIK: Sería lo mejor.

EDU: Sería una victoria, el ejercito aquí...

ERIK: Sería lo mejor.

EDU: Y que nos desaloje el ejercito.

ERIK: Exacto.

EDU: Sería como el 1 de octubre.

ERIK: Si, exacto.