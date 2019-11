El extremo del Real Betis, Joaquín Sánchez, ha vuelto a comentar en tono jocoso sus recientes palabras sobre el madridista Vinicius Junior tras pedirle disculpas por calificarle como "malo" durante su partido contra el Real Madrid.

"Fue un comentario que se dice sin más, ya lo dije públicamente y espero que las acepte", explicó este viernes en palabras recogidas por Deportes Cuatro.

No obstante, también han levantado polémica sus palabras de disculpa, en las que explicó que él tiene "menos peligro que un gitano sin primos" por su alusión a dicho colectivo.

"Ahora me voy a meter con los serenos, que no hay ya, para que no se moleste nadie", añadió al citado medio, concluyendo entre risas que "yo que soy medio gitano, flamenco..."