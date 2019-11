Más de 800.000 votos para 52 partidos y ni un solo escaño

Hay vida más allá de los cinco grandes partidos del arco parlamentario. PSOE, PP, Ciudadanos, Unidas Podemos y Vox representan el 85,81% del total de votos escrutados, esto es, la mayor parte de los asientos que hay en el Congreso y Senado, según los resultados del pasado 28 de abril. Otro 10,1% es para los restantes ocho partidos con escaños, normalmente partidos soberanistas (ERC, PNV) o de corte autonomista (PRC, Compromís). Esto nos deja un margen de poco más del 5%, unos 800.000 votos, que no han tenido y probablemente no tendrán representación.

Estas papeletas caen en partidos que han conseguido los avales necesarios para presentarse a las elecciones y que, además, han superado el filtro de las juntas electorales. Sus siglas suelen llevar reivindicaciones muy concretas que los grandes partidos han dejado de lado.

Los viejos conocidos

Sin duda, el partido que más votos obtiene sin ningún rédito electoral es PACMA. El partido animalista fue fundado en 2003 y lucha casi exclusivamente por los derechos de los animales. El CIS de las pasadas elecciones generales les otorgó dos escaños que nunca se materializaron. Aún así, cosechó 326.045 votos, un 1,25% del total. El partido intentó entrar en la coalición de Podemos en 2016, pero la formación morada no incluyó en su programa las medidas antitaurinas que reclamaban los animalistas.

Recortes Cero-Los Verdes es otro de los viejos conocidos. El partido fue fundado en 2014 como unas de las formaciones herederas del 15-M en pleno clima de austeridad. Inicialmente contó con el respaldo de 30 organizaciones políticas, sociales y sindicales, como indica en su página web. Ahora va en coalición con Los Verdes y su programa está centrado en el ecologismo, la representatividad de la mujer y la soberanía de los pueblos. En abril obtuvo cerca de 50.000 votos.

Por un Mundo Más Justo (PUM+J) es una formación de ámbito nacional creada en 2004 y cuyo objetivo principal, según sus estatutos, es erradicar la pobreza y luchar contra la desigualdad en el mundo. Quizá uno de sus mejores resultados electorales fue el pasado abril en el Senado, donde obtuvieron más de 100.000 votos. En el Congreso apenas superaron los 20.000.

Hay toda una amalgama de partidos comunistas, anticapitalistas y socialistas revolucionarios que no superan los 50.000 votos, pero se presentan sistemáticamente a las elecciones generales. Algunas de sus siglas son: PCTE, PCOE, PCPE, PCPA, PCPC, IZAR. Recordemos que el Partido Comunista de España (PCE), quizá la formación más importante de este ámbito se integró en Izquierda Unida, que luego se integró en la coalición Unidas Podemos.

Los “antisistema”

Muerte al Sistema (+MAS+). Fundado en 2002 para acabar con la “insultante política” y eliminar “el terrorífico sistema capitalista” para sustituirlo por un “sistema justo, generalísimo y puro”, la formación se presenta únicamente en Teruel y señala como principales culpables de los problemas de España al Ejército, la Policía Nacional y los políticos. Nunca han obtenido representación. Su cabeza de lista se ha inscrito oficialmente como “El Lobo de la Alberca” y fue acusado de atentar contra la autoridad en las elecciones de 2011. En abril obtuvo 46 votos.

Escaños en Blanco. Un partido creado en 2010 con un solo objetivo “dejar vacíos los escaños”. Su programa político tiene cuatro puntos: dejar la plaza vacía, no cobrar nada derivado del cargo, dar visibilidad al descontento y expulsar a los políticos de las instituciones. En las elecciones municipales de 2011 consiguió dejar 3 concejalías vacías, todas en Cataluña. Según fuentes del propio partido, también obtuvieron 90.000 votos en el Senado ese mismo año. En abril solo llegaron a los 7.128 votos.

Los partidos de la España vaciada

Por primera vez hay un partido que tiene como eje principal en su programa la despoblación de la España rural. Se trata de Teruel Existe, que se presenta por primera vez en la provincia de Teruel. Es una agrupación de electores que surge de un movimiento espontáneo de ciudadanos “hartos” de que no haya medidas efectivas para paliar la pérdida de población de la provincia.

Algunas encuestas les dan hasta un escaño, aunque el techo de voto es bastante modesto. El partido tiene cinco ejes básicos: un pacto de Estado contra la despoblación, el fomento del medio rural, una mayor accesibilidad mediante un sistema de autovías ampliado y una transición justa con “reindustrialización e inversión”.

Extremadura Unida, es un partido de ámbito regionalista, como tantos otros, que solo se presenta en las provincias de Cáceres y Badajoz. En 2011 consiguió un escaño en la Asamblea de Extremadura en coalición con el Partido Popular. Ahora vuelve a presentarse, esta vez a las generales, con un propósito autonomista claro. Luchan por el “no abandono” de los pueblos extremeños y por el desarrollo de un plan integral en infraestructuras que les “equipare al resto de España”.

Pero hay más. Puyalón de Cuchas es un conocido partido de Aragón que lucha por la independencia de esta comunidad autónoma. Tienen dos concejales de los 4359 posibles en la región. Es una escisión de la Chunta Aragonesista (CHA) que ahora se presenta en coalición con Más País en Zaragoza. Tuvo 824 votos en abril.

Espíritu, humanidad y vida

Partido Humanista. El PH se fundó en 1984 a partir de un movimiento internacional que bebía de mayo del 68. Aunque no haya presentado candidatos en varias provincias, su planteamiento fundamental parte de la necesidad de “experimentar la libertad más allá de la violencia”. Su programa político va en la línea de los partidos de izquierda: reducir la jornada laboral, repartir el empleo y frenar la especulación. Todo con el eje fundamental de la no violencia “como base para que las sociedades avancen”. Apenas cosecharon 4.435 votos en abril.

Partido Familia y Vida. Creado en 2002 con sede en Madrid, solo se presenta en Barcelona, Vizcaya y León. Este partido quiere eliminar las leyes de género y lleva en su programa “la protección de la vida desde la concepción hasta la muerte natural”. No ha entrado en las instituciones desde que surgió. En uno de sus tuits más recientes mencionan al presidente Pedro Sánchez al que preguntan “qué ha hecho para evitar 40 millones de abortos en 2014”. No se tiene constancia de obtención de votos en abril.

Sr. Pedro Sánchez: ¿Qué ha hecho en 2018 para reparar los 40 millones de abortos de 2014 en todo el mundo? — P Familia y Vida (@PFyV) March 10, 2019

Partido Republicano Independiente Solidario Andaluz (RISA). Su logo es, efectivamente, una amplia sonrisa a la que despunta una nariz colorada de payaso. Así es el partido de la RISA que solo se presenta en la circunscripción de Jaén. En las elecciones autonómicas andaluzas de 2015 obtuvo unos discretos 186 votos que no le valieron para ingresar en ninguna cámara legislativa. No tienen un sitio oficial, aunque sí Twitter y Facebook donde aparece su filosofía política: avanzar hacia el “supervivir” y no “sobrevivir” y hacia el “ser” y no el “tener”. Sus propuestas pasan por la defensa de los valores culturales de Jaén y un punto concreto de su ideario es “no a lo gratis”. Tuvo 188 votos en los pasados comicios de abril.

Hay toda una retahíla de partidos que han superado la curiosa barrera de un solo voto. De momento, el partido menos votado de España es Unión de Todos (UDT), que solo cosechó 28 papeletas el 28-A (pura coincidencia). Es el último del que se tienen recogidos datos fiables.