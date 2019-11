Las medidas más sorprendentes y polémicas de los partidos políticos

Que levante la mano quien ha votado a un partido sin leer su programa electoral completo. A veces no hay mucha diferencia entre hacerlo o no: muchas de las medidas que prometen no las llevarán a cabo. Un programa electoral es una declaración de intenciones y, por lo general, siempre son buenas. Lo realmente interesante es comparar unos programas con otros, ver en qué temas incide una formación respecto a otra y, sobre todo, cómo los desarrolla cada una. El tratamiento de las lenguas cooficiales o las VTC son dos de los que generan más debate. Merece un estudio aparte el tono en el que está redactado cada documento.

En los programas electorales, como en la vida, también hay modas. Asuntos que la sociedad pone sobre la mesa y saltan a primer plano político: los alquileres, la transición ecológica, los derechos de la mujer, la España rural, el impuesto sobre sucesiones y donaciones o la gratuidad de la educación infantil, son cuestiones que abordan todos los partidos en esta ocasión. También la actualidad marca la agenda y cuestiones como Cataluña o el brexit tienen un lugar preferencial entre sus propuestas. Además, cada partido atiendo a las sensibilidades de colectivos concretos, según afinidades. Así, PP y Ciudadanos hablan sobre la protección a los de los exiliados venezolanos, Vox nombra a las personas con síndrome de Down o Unidas Podemos propone una Ley Celiaca, por citar solo algunos ejemplos.

Llama la atención las coincidencias en algunas materias de partidos muy alejados ideológicamente, como Ciudadanos y Unidas Podemos, que proponen despenalización del cannabis con usos terapéuticos. Una de las muchas sorpresas que se encuentran leyendo con detenimiento los programas electorales de PSOE, PP, Unidas Podemos, Cs y Vox. Destacamos algunas de ellas:

El candidato del PSOE a la presidencia del Gobierno, Pedro Sánchez

Impulsaremos medidas encaminadas a la abolición de la prostitución : incluyendo una Ley integral contra la trata con fines de explotación sexual, para sancionar penalmente a quienes contribuyan o se beneficien de la prostitución ajena, sancionando la demanda y la compra de prostitución.

: incluyendo una Ley integral contra la trata con fines de explotación sexual, para sancionar penalmente a quienes contribuyan o se beneficien de la prostitución ajena, sancionando la demanda y la compra de prostitución. Decimos NO a los vientres de alquiler . La explotación reproductiva está prohibida en nuestra legislación, en coherencia con las recomendaciones del Parlamento Europeo. Los vientres de alquiler socavan los derechos de las mujeres, especialmente de las más vulnerables, mercantilizando sus cuerpos y sus funciones reproductivas. Actuaremos frente a las agencias que ofrecen esta práctica, a sabiendas de que está prohibida en nuestro país.

. La explotación reproductiva está prohibida en nuestra legislación, en coherencia con las recomendaciones del Parlamento Europeo. Los vientres de alquiler socavan los derechos de las mujeres, especialmente de las más vulnerables, mercantilizando sus cuerpos y sus funciones reproductivas. Actuaremos frente a las agencias que ofrecen esta práctica, a sabiendas de que está prohibida en nuestro país. Reforzaremos las políticas contra el tabaquismo que es en la actualidad uno de los principales problemas evitables de salud pública.

que es en la actualidad uno de los principales problemas evitables de salud pública. Continuaremos impulsando la ciencia, la investigación y potenciando la traslación de la innovación a la práctica clínica, erradicando las pseudoterapias y combatiendo los movimientos antivacunas.

y combatiendo los movimientos antivacunas. Aprobaremos la Estrategia frente a la Soledad no Deseada , y reimpulsaremos el Consejo Estatal de Mayores, promoviendo todo tipo de iniciativas culturales, educativas, residenciales o de ocio, en las que los mayores participen con personas más jóvenes, complementando las actividades destinadas en exclusiva a los mayores.

, y reimpulsaremos el Consejo Estatal de Mayores, promoviendo todo tipo de iniciativas culturales, educativas, residenciales o de ocio, en las que los mayores participen con personas más jóvenes, complementando las actividades destinadas en exclusiva a los mayores. Aprobaremos una regulación de la publicidad de los juegos de azar y apuestas en línea, similar a la de los productos del tabaco.

en línea, similar a la de los productos del tabaco. Añadiremos los responsables solidarios a la lista de morosos de la AEAT y se reducirá a 600.000 euros el importe de deuda para ser incluido en la lista.

de la AEAT y se reducirá a 600.000 euros el importe de deuda para ser incluido en la lista. Abordaremos la desactivación de la tasa rosa , que es como se denomina al incremento de precio de un mismo producto cuando se trata de una “versión femenina”, y reduciremos el IVA de los productos de higiene femenina al 4%, porque son artículos de primera necesidad.

, que es como se denomina al incremento de precio de un mismo producto cuando se trata de una “versión femenina”, y reduciremos el IVA de los productos de higiene femenina al 4%, porque son artículos de primera necesidad. Denunciaremos los acuerdos entre España y la Santa Sede de 1979 que dan continuidad al Concordato de 1953, en cumplimiento del precepto constitucional que establece la aconfesionalidad del Estado y la libertad religiosa, e impulsaremos un nuevo acuerdo bilateral entre ambos Estados, basado en el principio de laicidad, para mantener unas relaciones de cooperación moderna con la Iglesia Católica.

de 1979 que dan continuidad al Concordato de 1953, en cumplimiento del precepto constitucional que establece la aconfesionalidad del Estado y la libertad religiosa, e impulsaremos un nuevo acuerdo bilateral entre ambos Estados, basado en el principio de laicidad, para mantener unas relaciones de cooperación moderna con la Iglesia Católica. Recuperaremos los bienes matriculados indebidamente por la Iglesia , y llevaremos a cabo una revisión de las operaciones que se han basado en el privilegio de inscribir en el Registro de la Propiedad bienes a partir de simples declaraciones de sus propios miembros.

, y llevaremos a cabo una revisión de las operaciones que se han basado en el privilegio de inscribir en el Registro de la Propiedad bienes a partir de simples declaraciones de sus propios miembros. Adoptaremos políticas públicas orientadas a mejorar el acceso y la permanencia en la educación y en el empleo de la población gitana .

. Abordaremos una reforma de la obtención de la nacionalidad por residencia, que incorpore una reducción de los plazos máximos establecidos actualmente , la revisión de los supuestos de renuncia a la nacionalidad anterior y la valoración de la trayectoria de integración, más allá del actual examen, como elemento preeminente a la hora de evaluar las condiciones del acceso. Asimismo, impulsaremos la firma de Acuerdos de doble nacionalidad.

, la revisión de los supuestos de renuncia a la nacionalidad anterior y la valoración de la trayectoria de integración, más allá del actual examen, como elemento preeminente a la hora de evaluar las condiciones del acceso. Asimismo, impulsaremos la firma de Acuerdos de doble nacionalidad. Se establecerá la obligación de elaborar cada 5 años, unos Presupuestos de Carbono, desglosados por sectores, para hacer visible la contribución de cada sector a la reducción de emisiones.

desglosados por sectores, para hacer visible la contribución de cada sector a la reducción de emisiones. Impulsaremos una Ley de Bienestar Animal , que garantice una relación respetuosa hacia todos los seres vivos que, como indica la comunidad científica, son capaces de sentir emociones.

, que garantice una relación respetuosa hacia todos los seres vivos que, como indica la comunidad científica, son capaces de sentir emociones. Garantizaremos redes ultrarrápidas de 100 Mbps en las escuelas, impulsaremos la Inteligencia Artificial con un centro específicamente dedicado, y contribuiremos a una gobernanza global de la digitalización que proteja los derechos de las personas y nuestros valores democráticos.

con un centro específicamente dedicado, y contribuiremos a una gobernanza global de la digitalización que proteja los derechos de las personas y nuestros valores democráticos. Impulsaremos el derecho a la desconexión digital de los empleados públicos, y en el marco del diálogo social desarrollaremos medidas que ayuden a garantizar los derechos digitales de todos los trabajadores y trabajadoras.

de los empleados públicos, y en el marco del diálogo social desarrollaremos medidas que ayuden a garantizar los derechos digitales de todos los trabajadores y trabajadoras. Impulsaremos la realización de un Inventario de los bienes inmuebles y rústicos en manos muertas (sin aprovechamiento económico), con el fin de dinamizar el mercado inmobiliario y de tierras y favorecer el desarrollo de nuevas actividades económicas y la fijación de población.

El candidato del Partido Popular a la presidencia del Gobierno, Pablo Casado

Reformaremos la Ley del indulto para prohibirlos en casos de sedición o rebelión.

para prohibirlos en casos de sedición o rebelión. Recuperaremos la tipificación del referéndum ilegal en el Código Penal.

en el Código Penal. Reformaremos el Código Penal para recuperar el delito de rebelión impropia .

. Modificaremos el Código Penal para introducir el cumplimiento íntegro de las penas para condenados por rebelión y sedición.

para condenados por rebelión y sedición. Modificaremos la Ley General Audiovisual para evitar propaganda a favor de la independencia desde televisiones y radios públicas.

desde televisiones y radios públicas. Aprobaremos una Ley de Lenguas para garantizar el derecho a usar el español en todo el territorio nacional, en todas las relaciones con la Administración y en cualquier actividad privada.

en todo el territorio nacional, en todas las relaciones con la Administración y en cualquier actividad privada. Agilizaremos el proceso de constitución de empresas para hacerlo posible en 5 días.

Adaptaremos nuestro mercado de trabajo a la Cuarta Revolución Industrial. En este contexto se impulsará el equilibrio entre flexibilidad y seguridad de los trabajadores, asegurando su derecho a trabajar para varios empleadores, impulsando el derecho a la formación y a la previsibilidad de su trabajo, previniéndoles de prácticas abusivas e incrementando su protección ante períodos de inactividad.

En este contexto se impulsará el equilibrio entre flexibilidad y seguridad de los trabajadores, asegurando su derecho a trabajar para varios empleadores, impulsando el derecho a la formación y a la previsibilidad de su trabajo, previniéndoles de prácticas abusivas e incrementando su protección ante períodos de inactividad. Impulsaremos las Zonas Comerciales Abiertas en España, para ampliar la libertad de horario como elemento dinamizador de las ciudades, potenciándose el binomio turismo-comercio y hacer uso intensivo de los beneficios de la digitalización antes, durante y después de la visita de manera que el turista tenga información completa de la oferta y servicios que ofrecen y se potencie su visita e incremente el consumo.

como elemento dinamizador de las ciudades, potenciándose el binomio turismo-comercio y hacer uso intensivo de los beneficios de la digitalización antes, durante y después de la visita de manera que el turista tenga información completa de la oferta y servicios que ofrecen y se potencie su visita e incremente el consumo. La única lengua cuyo conocimiento será un requisito indispensable para el acceso a un empleo público como el sanitario será el castellano . Las lenguas cooficiales pondrán considerarse un mérito, nunca un requisito excluyente.

. Las lenguas cooficiales pondrán considerarse un mérito, nunca un requisito excluyente. Impulsaremos la utilización del testamento vital como fórmula de manifestación de la voluntad de los pacientes ante una situación terminal.

como fórmula de manifestación de la voluntad de los pacientes ante una situación terminal. Avanzaremos en la reducción de las desigualdades en el acceso a los productos de consumo para los enfermos celiacos y diabéticos , armonizando la normativa y evitando la inequidad económica en el acceso a los productos de primera necesidad.

, armonizando la normativa y evitando la inequidad económica en el acceso a los productos de primera necesidad. Promoveremos que de los contratos más habituales como los de luz, agua, telecomunicaciones, banca, gas y seguros, así como las hipotecas de primera residencia, existan modelos estandarizados , con cláusulas sencillas de entender y opciones claras para el solicitante de los servicios.

, con cláusulas sencillas de entender y opciones claras para el solicitante de los servicios. Protegeremos al consumidor de la obsolescencia programada , es decir, la reducción deliberada de la vida útil de cualquier producto, en especial del ámbito tecnológico y electrodoméstico.

, es decir, la reducción deliberada de la vida útil de cualquier producto, en especial del ámbito tecnológico y electrodoméstico. Impulsaremos una Estrategia Nacional contra la soledad , una política integral que promoverá el envejecimiento activo y saludable, la solidaridad intergeneracional, la promoción de la autonomía personal y la prevención de la dependencia, la salud física y mental, la participación en la vida social, política y económica de sus comunidades y ciudades y el uso de las TIC y redes sociales.

, una política integral que promoverá el envejecimiento activo y saludable, la solidaridad intergeneracional, la promoción de la autonomía personal y la prevención de la dependencia, la salud física y mental, la participación en la vida social, política y económica de sus comunidades y ciudades y el uso de las TIC y redes sociales. Mejoraremos la transparencia del sistema de pensiones con el fin de que los cotizantes sepan en todo momento el importe de la pensión con la que contarán a la fecha de su jubilación para poder tomar decisiones de ahorro y planificar.

a la fecha de su jubilación para poder tomar decisiones de ahorro y planificar. Reduciremos la brecha por la maternidad en pensiones ampliando el Complemento de Maternidad a todas las madres e incrementándolo a aquellas que ya lo disfrutaban, reconociendo así la aportación demográfica de las trabajadoras a la sociedad y ampliando el complemento en la pensión de jubilación a las mujeres trabajadoras con un hijo situándolo en un 2%.

ampliando el Complemento de Maternidad a todas las madres e incrementándolo a aquellas que ya lo disfrutaban, reconociendo así la aportación demográfica de las trabajadoras a la sociedad y ampliando el complemento en la pensión de jubilación a las mujeres trabajadoras con un hijo situándolo en un 2%. Reformaremos el Código Penal para abolir la práctica de las esterilizaciones involuntaria de las personas con discapacidad.

de las personas con discapacidad. Reformaremos el Código Penal para extender los supuestos de Prisión Permanente Revisable a los casos de asesinato en que concurran algunos supuestos de violencia de género acreditada.

a los casos de asesinato en que concurran algunos supuestos de violencia de género acreditada. Derogaremos el Decreto Ábalos en los sectores del taxi y de los VTC, garantizando la libertad de elección del usuario y que incremente las oportunidades del taxi para adaptarse a las nuevas formas de movilidad.

en los sectores del taxi y de los VTC, garantizando la libertad de elección del usuario y que incremente las oportunidades del taxi para adaptarse a las nuevas formas de movilidad. Impulsaremos una fiscalidad que promueva la renovación del parque móvil. Eliminaremos las restricciones indiscriminadas a los vehículos diésel.

Mantendremos el impulso a la Red de Alta Velocidad y de altas prestaciones, finalizando todos los tramos y ejes ferroviarios en construcción: los corredores Mediterráneo, Noroeste, Norte, de Extremadura y Atlántico/Mediterráneo. Potenciaremos los corredores a Granada y Murcia y abriremos el de Galicia, la Y Vasca y el de Extremadura.

y de altas prestaciones, finalizando todos los tramos y ejes ferroviarios en construcción: los corredores Mediterráneo, Noroeste, Norte, de Extremadura y Atlántico/Mediterráneo. Potenciaremos los corredores a Granada y Murcia y abriremos el de Galicia, la Y Vasca y el de Extremadura. Reforzaremos el Plan Nacional de Tauromaquia (PENTAURO) para que extienda el conocimiento y difusión del arte taurino y potencie el conjunto de actividades alrededor de esta importante tradición.

(PENTAURO) para que extienda el conocimiento y difusión del arte taurino y potencie el conjunto de actividades alrededor de esta importante tradición. Aprobaremos planes de apoyo de la actividad cinegética , una actividad con alto componente medioambiental y valor económico. Seguiremos extendiendo las licencias de caza y pesca interautonómicas.

, una actividad con alto componente medioambiental y valor económico. Seguiremos extendiendo las licencias de caza y pesca interautonómicas. Reformaremos la Ley del Menor. Aumentaremos las penas de internamiento y propiciaremos el ingreso en prisión en determinadas circunstancias al cumplirse la mayoría de edad.

y propiciaremos el ingreso en prisión en determinadas circunstancias al cumplirse la mayoría de edad. Aprobaremos la creación de un Estatuto de protección temporal para venezolanos . El Estatuto les concederá, entre otras cuestiones, un permiso de residencia temporal, desplazamiento libre por el territorio y un permiso de trabajo.

. El Estatuto les concederá, entre otras cuestiones, un permiso de residencia temporal, desplazamiento libre por el territorio y un permiso de trabajo. Potenciaremos la relación trasatlántica con Estados Unidos para convertir a España en un auténtico "hub del Atlántico". Promoveremos las iniciativas diplomáticas necesarias para hacer de Rota la sede de la VI Flota.

El líder de Unidas Podemos, Pablo Iglesias

Objetivos de cierre de las centrales de carbón antes del final de 2025 (y siempre garantizando el uso de carbón nacional) y de las centrales nucleares antes del final de 2024.

antes del final de 2025 (y siempre garantizando el uso de carbón nacional) y de las centrales nucleares antes del final de 2024. Impuesto sobre los beneficios de las grandes empresas por contaminar.

Recuperar automáticamente la gestión pública de las centrales hidroeléctricas cuyas concesiones para la explotación privada hayan caducado o lo hagan en el futuro.

cuyas concesiones para la explotación privada hayan caducado o lo hagan en el futuro. Establecer una línea de inversión público-privada de alto impacto para desarrollar nuevas tecnologías de baterías en España.

en España. Declarar el taxi servicio público de interés general y establecer un requisito de 2 horas de precontratación para las VTC.

Acabar con el fracking en España.

en España. Elaborar una política de pesca que asegure ingresos dignos y sea respetuosa con la sostenibilidad de los caladeros.

que asegure ingresos dignos y sea respetuosa con la sostenibilidad de los caladeros. Reconocer en el Código Civil a los animales como seres que sienten.

Trabajar para una Constitución decididamente feminista que, entre otros, definirá los cuidados como un derecho fundamental.

que, entre otros, definirá los cuidados como un derecho fundamental. Crear una asignatura de feminismos.

Instaurar la paridad en las Administraciones Públicas y en los organismos financiados con dinero público.

en las Administraciones Públicas y en los organismos financiados con dinero público. Disfrutar de nuestra libertad sexual . Todas las personas tenemos derecho a no ser objeto de violencias sexuales, así como a no sufrir discriminación por nuestra orientación sexual o por nuestra identidad sexual, identidad de género o expresión de género . Para garantizar este derecho, se pondrá un énfasis especial en la educación afectivo-sexual dentro del sistema educativo.

. Todas las personas tenemos derecho a no ser objeto de violencias sexuales, así como a no sufrir discriminación por nuestra orientación sexual o por nuestra identidad sexual, identidad de género o expresión de género . Para garantizar este derecho, se pondrá un énfasis especial en la educación afectivo-sexual dentro del sistema educativo. Jornada laboral de 34 horas semanales y reorganización de los tiempos de trabajo, ocio y cuidados. Impedir la inminente privatización de Bankia.

y reorganización de los tiempos de trabajo, ocio y cuidados. Impedir la inminente privatización de Bankia. Crear un Centro Nacional de Robótica Aplicada (CNRA) .

Aplicada (CNRA) . Bajar la tarifa de internet y de telefonía a las familias, y caminar hacia una conexión digital como derecho básico y de acceso gratuito.

y de telefonía a las familias, y caminar hacia una conexión digital como derecho básico y de acceso gratuito. Apostar por el sector del videojuego . El videojuego es cultura . También es una industria con una gran capacidad de creación de empleo y de posibilidades expresivas que requiere un reconocimiento sin prejuicios en las políticas culturales.

. El videojuego es cultura . También es una industria con una gran capacidad de creación de empleo y de posibilidades expresivas que requiere un reconocimiento sin prejuicios en las políticas culturales. Prohibir que los bancos y los fondos sean propietarios de los medios de comunicación.

Recuperar los 60.000 millones del rescate bancario.

Suprimir los aforamientos y acabar con la irresponsabilidad del Rey.

Reconocer el derecho de sufragio a partir de los 16 años.

Recuperar los bienes inmatriculados indebidamente por la Iglesia.

Garantizar la libertad para morir dignamente.

Acabar con las casas de apuestas online y presenciales.

Despenalizar el cannabis y legalizar su uso con fines medicinales.

y legalizar su uso con fines medicinales. Cerrar los centros de internamiento de extranjeros (CIE) .

. Prohibir los contratos temporales de menos de un mes y el fraude de la concatenación de contratos.

de menos de un mes y el fraude de la concatenación de contratos. Alcanzar un salario mínimo interprofesional de 1.200 euros en la próxima legislatura.

en la próxima legislatura. Las personas que hayan cotizado al menos 35 años podrán jubilarse anticipadamente sin penalización en sus pensiones.

sin penalización en sus pensiones. Promulgar la Ley Celiaca.

Aprobar el Plan Nacional de la Estrategia Española en Trastornos del Espectro del Autismo (TEA).

Universidad pública gratuita . Esta medida se extiende a la formación profesional en cualquier nivel e incluye la gratuidad de los másteres cuando sean habilitantes de manera oficial para ejercer una profesión. En los demás casos, el precio de los másteres bajará hasta al menos el precio actual de los grados.

. Esta medida se extiende a la formación profesional en cualquier nivel e incluye la gratuidad de los másteres cuando sean habilitantes de manera oficial para ejercer una profesión. En los demás casos, el precio de los másteres bajará hasta al menos el precio actual de los grados. Aumentar y agilizar las prestaciones para material ortoprotésico.

Fin de la estafa de los 902. Desterraremos la práctica de derivar a la gente a números de tarificación añadida, como los 902 y similares. Las empresas deberán disponer de un número de teléfono fijo de tarificación normal para la atención al cliente.

Desterraremos la práctica de derivar a la gente a números de tarificación añadida, como los 902 y similares. Las empresas deberán disponer de un número de teléfono fijo de tarificación normal para la atención al cliente. Crear un impuesto para las grandes fortunas, con el fin de recaudar un 1 % del PIB de patrimonios superiores a un millón de euros, y de forma progresiva .

con el fin de recaudar un 1 % del PIB de patrimonios superiores a un millón de euros, y de forma progresiva . Añadir un plus del 4% de IVA a los artículos de lujo.

Eliminación de la exención del IBI de la cual goza la Iglesia.

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera

Extenderemos a las familias con dos o más hijos y a las familias monoparentales los beneficios reconocidos a las familias numerosas , incluida la ayuda de 1.200 euros al año. Las familias con 3 o más hijos y las monoparentales con 2 o más hijos tendrán los beneficios de las familias numerosas de categoría especial y recibirán 2.400 euros al año.

, incluida la ayuda de 1.200 euros al año. Las familias con 3 o más hijos y las monoparentales con 2 o más hijos tendrán los beneficios de las familias numerosas de categoría especial y recibirán 2.400 euros al año. Cada familiar dependiente a cargo contará como un hijo más a efectos del reconocimiento como familia numerosa Como resultado, una pareja con un hijo que conviva con uno de los abuelos en situación de dependencia reconocida será considerada familia numerosa.

a cargo contará como un hijo más a efectos del reconocimiento como familia numerosa Como resultado, una pareja con un hijo que conviva con uno de los abuelos en situación de dependencia reconocida será considerada familia numerosa. Los beneficios de las familias numerosas se mantendrán hasta que los hijos cumplan 30 años , siempre que convivan con los padres y dependan económicamente de ellos. La categoría especial no se perderá aunque alguno de los hijos supere la edad límite, sin necesidad de que las familias tengan que reclamar su mantenimiento en los tribunales.

, siempre que convivan con los padres y dependan económicamente de ellos. La categoría especial no se perderá aunque alguno de los hijos supere la edad límite, sin necesidad de que las familias tengan que reclamar su mantenimiento en los tribunales. Impulsaremos una Ley de Gestación Subrogada altruista y garantista para que las mujeres que no pueden concebir y las familias LGTBI puedan cumplir su sueño de formar una familia. Nuestro modelo altruista de gestación por sustitución, similar al de Canadá y Reino Unido, garantizará los derechos de todas las personas intervinientes en el proceso, en especial los de las mujeres gestantes y los de los menores nacidos mediante esta técnica de reproducción asistida.

y garantista para que las mujeres que no pueden concebir y las familias LGTBI puedan cumplir su sueño de formar una familia. Nuestro modelo altruista de gestación por sustitución, similar al de Canadá y Reino Unido, garantizará los derechos de todas las personas intervinientes en el proceso, en especial los de las mujeres gestantes y los de los menores nacidos mediante esta técnica de reproducción asistida. Crearemos nuevos permisos laborales para facilitar la conciliación de todos los trabajadores sin perder sueldo ni días de vacaciones.

para facilitar la conciliación de todos los trabajadores sin perder sueldo ni días de vacaciones. Promoveremos una Ley de Bienestar y Protección Animal que eleve las penas previstas para el abandono y maltrato de animales y facilite el acceso de nuestras mascotas a transporte y espacios públicos.

Impulsaremos las reformas necesarias para que los animales de compañía dejen de ser considerados “cosas” por nuestro ordenamiento jurídico. Modificaremos el Código Civil para reconocer a los animales de compañía como “seres vivos dotados de sensibilidad” para que, por ejemplo, dejen de poder ser embargados.

para que, por ejemplo, dejen de poder ser embargados. Regularemos el derecho a la eutanasia con control y garantías para que las personas que padezcan situaciones degenerativas e incurables puedan elegir libre, voluntaria y dignamente el final de su vida. Despenalizaremos esta práctica para los profesionales sanitarios que participen de la misma, garantizando en todo caso el respeto a su derecho a la libertad de conciencia.

con control y garantías para que las personas que padezcan situaciones degenerativas e incurables puedan elegir libre, voluntaria y dignamente el final de su vida. Despenalizaremos esta práctica para los profesionales sanitarios que participen de la misma, garantizando en todo caso el respeto a su derecho a la libertad de conciencia. Regularemos el cannabis de uso terapéutico.

de uso terapéutico. Licencia única de caza y pesca válida en toda España. En Cs defendemos la caza y la pesca sostenibles como actividades tradicionales y generadoras de riqueza y empleo en nuestros municipios rurales. Aprobaremos una nueva Ley de Caza y Pesca Fluvial que reconozca plenamente a las sociedades cinegéticas y piscícolas como entidades de custodia del territorio.

válida en toda España. En Cs defendemos la caza y la pesca sostenibles como actividades tradicionales y generadoras de riqueza y empleo en nuestros municipios rurales. Aprobaremos una nueva Ley de Caza y Pesca Fluvial que reconozca plenamente a las sociedades cinegéticas y piscícolas como entidades de custodia del territorio. Derogaremos de forma inmediata el decretazo de PSOE y Podemos contra las VTC y acabaremos con la absurda fragmentación del mercado, garantizando la seguridad jurídica y la competencia leal entre todos los operadores. Revertiremos el traspaso a las CCAA de las competencias sobre el arrendamiento de vehículos con conductor (VTC) y diseñaremos un nuevo marco regulatorio nacional para la coexistencia armónica del taxi y las VTC.

y acabaremos con la absurda fragmentación del mercado, garantizando la seguridad jurídica y la competencia leal entre todos los operadores. Revertiremos el traspaso a las CCAA de las competencias sobre el arrendamiento de vehículos con conductor (VTC) y diseñaremos un nuevo marco regulatorio nacional para la coexistencia armónica del taxi y las VTC. Prohibiremos los indultos a políticos condenados por corrupción, rebelión, sedición y terrorismo para que no exista ni un resquicio de impunidad. Pondremos fin a la discrecionalidad del Gobierno: aprobaremos una nueva Ley de Indultos para que sólo se puedan conceder cuando exista un informe previo favorable del juez o tribunal y para que su resolución siempre deba justificarse y publicarse.

condenados por corrupción, rebelión, sedición y terrorismo para que no exista ni un resquicio de impunidad. Pondremos fin a la discrecionalidad del Gobierno: aprobaremos una nueva Ley de Indultos para que sólo se puedan conceder cuando exista un informe previo favorable del juez o tribunal y para que su resolución siempre deba justificarse y publicarse. Podrás abrir una empresa en 24 horas y que hacer todos los trámites necesarios desde tu móvil. Desarrollaremos una aplicación que permita realizar desde un ordenador, tableta o teléfono móvil y en una sola operación los trámites necesarios para montar una empresa en 24 horas, incluidas las operaciones de alta en Hacienda y en la Seguridad Social, la presentación de los estatutos o la conformidad notarial por vía telemática.

y que hacer todos los trámites necesarios desde tu móvil. Desarrollaremos una aplicación que permita realizar desde un ordenador, tableta o teléfono móvil y en una sola operación los trámites necesarios para montar una empresa en 24 horas, incluidas las operaciones de alta en Hacienda y en la Seguridad Social, la presentación de los estatutos o la conformidad notarial por vía telemática. Acabaremos con la 'leyenda negra': impulsaremos un Plan de Apoyo a la Difusión de la Historia Española para incrementar el conocimiento del papel de España a través de los siglos. Queremos revertir la interpretación en ocasiones gravosa y negativa del papel que España ha protagonizado en la historia, fomentado en otras épocas por la llamada “leyenda negra”, que ha devaluado injustificadamente la imagen de nuestro país.

impulsaremos un Plan de Apoyo a la Difusión de la Historia Española para incrementar el conocimiento del papel de España a través de los siglos. Queremos revertir la interpretación en ocasiones gravosa y negativa del papel que España ha protagonizado en la historia, fomentado en otras épocas por la llamada “leyenda negra”, que ha devaluado injustificadamente la imagen de nuestro país. Garantizaremos que sea compatible trabajar y percibir el 100% de la pensión. No debemos impedir trabajar a quienes tienen capacidad y voluntad de hacerlo, como tampoco podemos negar a nadie su pensión de jubilación después de haber cotizado durante décadas para conseguirla. En paralelo, prohibiremos la jubilación forzosa tanto en el ámbito del empleo privado como del empleo público.

No debemos impedir trabajar a quienes tienen capacidad y voluntad de hacerlo, como tampoco podemos negar a nadie su pensión de jubilación después de haber cotizado durante décadas para conseguirla. En paralelo, prohibiremos la jubilación forzosa tanto en el ámbito del empleo privado como del empleo público. Nuestros mayores no pagarán tasas por matricularse en la Universidad.

Eliminaremos los contratos temporales: todos los contratos serán indefinidos . Aparte del contrato indefinido solo existirán contratos específicos para la cobertura de sustituciones y de formación en colaboración con las empresas. Bonificaremos las cotizaciones por desempleo de las empresas que despidan menos y mantengan plantillas más estables en cada sector.

. Aparte del contrato indefinido solo existirán contratos específicos para la cobertura de sustituciones y de formación en colaboración con las empresas. Bonificaremos las cotizaciones por desempleo de las empresas que despidan menos y mantengan plantillas más estables en cada sector. Recuperaremos el Complemento Naranja de 430 euros al mes para los jóvenes que decidan retomar los estudios mientras trabajan. Lo conseguimos en la negociación presupuestaria con el Gobierno anterior y posteriormente fue eliminado por razones sectarias por el PSOE. Consiste en una ayuda de 430 euros mensuales para jóvenes con contratos para la formación y el aprendizaje.

al mes para los jóvenes que decidan retomar los estudios mientras trabajan. Lo conseguimos en la negociación presupuestaria con el Gobierno anterior y posteriormente fue eliminado por razones sectarias por el PSOE. Consiste en una ayuda de 430 euros mensuales para jóvenes con contratos para la formación y el aprendizaje. Pondremos en marcha un billete gratuito para que los jóvenes puedan descubrir España viajando en tren durante 15 días, siguiendo el modelo de #DiscoverEU y el Interrail europeo. Ofreceremos a los jóvenes que cumplan 18 años la oportunidad de viajar en tren para conocer España, descubrir su diversidad, su riqueza, su herencia cultural e historia, y poder entrar en contacto con jóvenes de todo el país.

para que los jóvenes puedan descubrir España viajando en tren durante 15 días, siguiendo el modelo de #DiscoverEU y el Interrail europeo. Ofreceremos a los jóvenes que cumplan 18 años la oportunidad de viajar en tren para conocer España, descubrir su diversidad, su riqueza, su herencia cultural e historia, y poder entrar en contacto con jóvenes de todo el país. Impediremos que quienes se fuguen de la justicia puedan presentarse a las elecciones y/o beneficiarse del dinero de todos.

puedan presentarse a las elecciones y/o beneficiarse del dinero de todos. Suprimiremos las diputaciones provinciales , garantizando unos mejores servicios públicos, más eficientes y libres de corrupción.

, garantizando unos mejores servicios públicos, más eficientes y libres de corrupción. Suprimiremos la disposición transitoria cuarta que prevé la posibilidad de anexión de Navarra por el País Vasco . Enumeraremos las Comunidades Autónomas constituidas y daremos por cerrado su proceso de conformación.

. Enumeraremos las Comunidades Autónomas constituidas y daremos por cerrado su proceso de conformación. Aplicaremos el artículo 155 hasta asegurar el restablecimiento de la Constitución en Cataluña para garantizar la seguridad y la convivencia entre todos los catalanes, así como el respeto a las leyes y las sentencias judiciales.

hasta asegurar el restablecimiento de la Constitución en Cataluña para garantizar la seguridad y la convivencia entre todos los catalanes, así como el respeto a las leyes y las sentencias judiciales. Actualizaremos el Plan de Prevención de Conductas Suicidas en la Guardia Civil y aprobaremos otro similar para la Policía Nacional.

en la Guardia Civil y aprobaremos otro similar para la Policía Nacional. El Día de Europa, 9 de mayo, será festivo nacional: Europa es el mejor lugar para defender los intereses de España.

El presidente de Vox, Santiago Abascal

Suspensión de la autonomía catalana hasta la derrota sin paliativos del golpismo y la depuración de responsabilidades civiles y penales.

hasta la derrota sin paliativos del golpismo y la depuración de responsabilidades civiles y penales. Ilegalización de los partidos, asociaciones u ONGs que persigan la destrucción de la unidad territorial de la Nación y de su soberanía.

que persigan la destrucción de la unidad territorial de la Nación y de su soberanía. Dotar de la máxima protección jurídica a los símbolos de la nación, especialmente la Bandera, el Himno y la Corona . Agravamiento de las penas por las ofensas y ultrajes a España y sus símbolos o emblemas. Ninguna afrenta a ellos debe quedar impune.

. Agravamiento de las penas por las ofensas y ultrajes a España y sus símbolos o emblemas. Ninguna afrenta a ellos debe quedar impune. Intensidad y determinación en las acciones diplomáticas para la devolución de Gibraltar, y el desmantelamiento de las redes de piratería, narcotráfico, contrabando y blanqueo de capitales que se extienden desde la colonia.

y el desmantelamiento de las redes de piratería, narcotráfico, contrabando y blanqueo de capitales que se extienden desde la colonia. Acabar con el efecto llamada: cualquier inmigrante que haya entrado ilegalmente en España estará incapacitado, de por vida, a legalizar su situación y por lo tanto a recibir cualquier tipo de ayuda de la administración.

y por lo tanto a recibir cualquier tipo de ayuda de la administración. Elevar la exigencia en nivel de idioma, tributación e integración para la adquisición de la nacionalidad. Posibilidad de perder la nacionalidad adquirida por actividades contra la soberanía, seguridad o independencia nacional.

tributación e integración para la adquisición de la nacionalidad. Posibilidad de perder la nacionalidad adquirida por actividades contra la soberanía, seguridad o independencia nacional. La inmigración se afrontará atendiendo a las necesidades de la economía española y a la capacidad de integración del inmigrante. Se establecerán cuotas de origen privilegiando a las nacionalidades que comparten idioma e importantes lazos de amistad y cultura con España.

y a la capacidad de integración del inmigrante. Se establecerán cuotas de origen privilegiando a las nacionalidades que comparten idioma e importantes lazos de amistad y cultura con España. Exigir a los responsables de la religión islámica en España una absoluta colaboración para la detección de radicales. Exclusión de la enseñanza del Islam en la escuela pública.

Fortalecer nuestras fronteras. Levantar un muro infranqueable en Ceuta y Melilla . Dar a policías y FFAA todos los recursos materiales y humanos para que puedan cuidar nuestras fronteras con total eficacia, junto con el amparo legal correspondiente.

. Dar a policías y FFAA todos los recursos materiales y humanos para que puedan cuidar nuestras fronteras con total eficacia, junto con el amparo legal correspondiente. Los españoles que cumplan 20 años de servicio en el ejército tendrán prioridad en las oposiciones a cuerpos de policía, municipales, forestales, funcionarios penitenciarios...etcétera.

a cuerpos de policía, municipales, forestales, funcionarios penitenciarios...etcétera. Suspender espacio Schengen hasta que exista la garantía europea de que no lo utilizarán los criminales para huir de la justicia (como han hecho los golpistas separatistas) ni lo aprovechen las mafias de la inmigración ilegal para introducir personas.

hasta que exista la garantía europea de que no lo utilizarán los criminales para huir de la justicia (como han hecho los golpistas separatistas) ni lo aprovechen las mafias de la inmigración ilegal para introducir personas. Reducción del IVA al 4% para la compra de productos y fármacos infantiles y geriátricos.

Liberalizar el suelo. Convertir en suelo apto para ser urbanizado todo el que no deba estar necesariamente protegido por motivos de interés público convenientemente justificados. El mercado del suelo es especialmente rígido su regulación provoca una escasez artificial que eleva su precio.

Convertir en suelo apto para ser urbanizado todo el que no deba estar necesariamente protegido por motivos de interés público convenientemente justificados. El mercado del suelo es especialmente rígido su regulación provoca una escasez artificial que eleva su precio. Un nuevo modelo para nuestras pensiones (mixto de capitalización y reparto). Un sistema que se base en: 1. La solidaridad: garantizando una pensión mínima que se revalorice con el coste de la vida 2. La propiedad: asegurando el derecho de los ciudadanos a disponer de ahorros propios al finalizar su vida laboral que complementen las pensiones mínimas.

(mixto de capitalización y reparto). Un sistema que se base en: 1. La solidaridad: garantizando una pensión mínima que se revalorice con el coste de la vida 2. La propiedad: asegurando el derecho de los ciudadanos a disponer de ahorros propios al finalizar su vida laboral que complementen las pensiones mínimas. Suprimir en la sanidad pública las intervenciones quirúrgicas ajenas a la salud (cambio de género, aborto...) . Las vacunas infantiles serán obligatorias y gratuitas.

. Las vacunas infantiles serán obligatorias y gratuitas. Eliminación del acceso gratuito a la sanidad para inmigrantes ilegales y copago para todos los residentes legales que no tengan un mínimo de 10 años de permanencia en nuestro suelo. Se cubrirán únicamente servicios de urgencia.

que no tengan un mínimo de 10 años de permanencia en nuestro suelo. Se cubrirán únicamente servicios de urgencia. Instaurar el PIN Parental y Autorización Expresa con objeto que se necesite consentimiento expreso de los padres para cualquier actividad con contenidos de valores éticos, sociales, cívicos morales o sexuales.

y Autorización Expresa con objeto que se necesite consentimiento expreso de los padres para cualquier actividad con contenidos de valores éticos, sociales, cívicos morales o sexuales. Impulsar una ley de protección de la tauromaquia , como parte del patrimonio cultural español.

, como parte del patrimonio cultural español. Se protegerá la caza , como actividad necesaria y tradicional del mundo rural. Promoción de una licencia única a nivel nacional eliminando el sistema de licencias autonómicas e inter autonómicas.

, como actividad necesaria y tradicional del mundo rural. Promoción de una licencia única a nivel nacional eliminando el sistema de licencias autonómicas e inter autonómicas. Derogación ley de violencia de género y de toda norma que discrimine a un sexo de otro. En su lugar, promulgar una ley de violencia intrafamiliar que proteja por igual a ancianos, hombres, mujeres y niños. Supresión de organismos feministas radicales subvencionados, persecución efectiva de denuncias falsas. Protección del menor en los procesos de divorcio.

y de toda norma que discrimine a un sexo de otro. En su lugar, promulgar una ley de violencia intrafamiliar que proteja por igual a ancianos, hombres, mujeres y niños. Supresión de organismos feministas radicales subvencionados, persecución efectiva de denuncias falsas. Protección del menor en los procesos de divorcio. Crear y dotar anualmente en los Presupuestos Generales del Estado una prestación universal por hijo a cargo para las familias españolas, por un mínimo de 100 euros al mes . Esta prestación será creciente a partir del tercer hijo y se actualizará anualmente.Serán beneficiarias las mujeres que sean madres, sea cual sea su situación familiar y laboral, y mientras los hijos sean menores de edad si previamente no tienen un trabajo retribuido.

. Esta prestación será creciente a partir del tercer hijo y se actualizará anualmente.Serán beneficiarias las mujeres que sean madres, sea cual sea su situación familiar y laboral, y mientras los hijos sean menores de edad si previamente no tienen un trabajo retribuido. Tratar las bajas por enfermedades relacionadas con el embarazo como baja por maternidad , cero coste para la empresa.

, cero coste para la empresa. Defensa de la vida desde la concepción hasta la muerte natural. Es fundamental que las mujeres con embarazo inesperado tengan información veraz, asistencia y alternativas. Reforma de la ley de adopción nacional.

Es fundamental que las mujeres con embarazo inesperado tengan información veraz, asistencia y alternativas. Reforma de la ley de adopción nacional. Prohibición de los vientres de alquiler y toda actividad que cosifique y utilice como producto de compra venta a los seres humanos.

y toda actividad que cosifique y utilice como producto de compra venta a los seres humanos. Fin de subvenciones públicas a partidos políticos y sus fundaciones, sindicatos, patronales y organizaciones de proselitismo ideológico . Partidos y sindicatos deben ser sostenidos con las aportaciones de sus afiliados y simpatizantes.

. Partidos y sindicatos deben ser sostenidos con las aportaciones de sus afiliados y simpatizantes. Promulgar leyes antiokupacion y anti usura. Los españoles podrán hacer uso de la fuerza proporcional para defender su hogar , para ello se ampliará el concepto de legítima defensa. Tipificar la ocupación de viviendas como delito contra la propiedad privada. Reforma legislativa para que los okupas sean expulsados en cuestión de horas de las viviendas donde han entrado. La participación en estas conductas ilegales excluirá de las ayudas sociales.

, para ello se ampliará el concepto de legítima defensa. Tipificar la ocupación de viviendas como delito contra la propiedad privada. Reforma legislativa para que los okupas sean expulsados en cuestión de horas de las viviendas donde han entrado. La participación en estas conductas ilegales excluirá de las ayudas sociales. Eliminación de los privilegios penitenciarios (salarios, seguridad social) a los presos condenados por terrorismo y a inmigrantes ilegales.

Incidir en la bilateralidad en las relaciones internacionales, abandonando organismos supranacionales si son contrarios a los intereses de España. Reevaluación de la contribución española a dichos organismos. Creación de una Agencia para la ayuda a las minorías cristianas amenazadas, imitando la iniciativa de Hungría.