Adama Traoré se lesiona un día después de su convocatoria y Pablo Sarabia se incorpora a la lista

Veinticuatro horas después de que su anunciara su convocatoria con la selección española, Adama Traoré se lesiona y es baja para los partidos ante Malta y Rumanía. El jugador del Wolverhampton entraba en la lista de Robert Moreno ante la baja de Rodrigo Moreno, lesionado en el partido del Valencia ante el Granada.

Finalmente, este domingo se ha conocido la lesión del ex canterano del FC Barcelona, quien se someterá a pruebas médicas este lunes en su club para conocer el alcance de la lesión. Pablo Sarabia, jugador del PSG, entra en la convocatoria para sustituir a Traoré, incorporándose este lunes a la concentración de Las Rozas para preparar los dos partidos de la próxima semana.

Este ha sido el comunicado de la Selección Española de Fútbol ante la baja de Traoré:

"Lamentablemente, no podré acudir a la llamada de la selección por culpa de una lesión en el partido que hemos jugado este domingo contra el Aston Villa. Siento no poder estar en esta convocatoria, pero seguiré trabajando para estar en la mejor forma posible de cara a las próximas listas, si Dios quiere. Quiero dar las gracias por la confianza que el seleccionador ha depositado en mí. Este lunes me haré las pruebas médicas en mi club, el Wolverhampton, para conocer el alcance de la lesión".