La contundente victoria del Liverpool sobre el Manchester City (3-1) y la posterior reacción y declaraciones de Guardiola siguen dando que hablar en Inglaterra un día después del partido.

El último en sumarse a opinar sobre lo acontecido ha sido José Mourinho en Sky Sports, donde ha criticado el partido del City y la estrategia empleada por Guardiola: "El City es demasiado bueno como para estar llorando durante una semana sobre un incidente. Deberían concentrarse en el partido y en lo que podrían hacer mejor (...) No me gustó la posición de Kevin de Bruyne". Guardiola saludó a los colegiados tras el partido con una efusividad impropia que muchos entendimos como un acto irónico y tras el encuentro dijo en rueda de prensa sobre la actuación arbitral: "Preguntad a los grandes jefes, ellos lo entienden todo". El City protestó dos manos de Alexander Arnold dentro del área, con 3-1 en el marcador, acciones que para Iturralde González "no son punibles".

Mourinho ha ahondado en su crítica: "Cada vez que juego contra el Liverpool -y he tenido equipos que no eran tan buenos como el Liverpool- me preocupaba de las distancias entre mis cuatro defensas. Cuando un equipo juega de esa manera, con Firmino cayendo entre líneas y creando dudas, y cuando Salah y Mané quieren pasar entre los huecos, tienes que jugar más que nunca con una distancia corta entre defensas. El Liverpool marcó dos goles así, uno entre Walker y Stones y otro entre Fernandinho y Angeliño. No puedo decir nada más que eso. Para mí son goles evitables".