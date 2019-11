Vox responde a Rosalía aludiendo una vez más a una frase de la Falange

Rosalía es una de las artistas más aclamadas del momento y cada cosa que hace tiene una repercusión estratosférica. La catalana se ha mantenido al margen de lo que ocurre en su tierra y no había hecho comentarios políticos en sus redes sociales pero, tras resultados de las elecciones del pasado 10-N, la cantante estalló en Twitter y escribió: "Fuck Vox" ("que le jodan a Vox").

Fuck vox — R O S A L Í A (@rosaliavt) November 11, 2019

Más de 200.000 personas le han dado a me gusta a ese comentario que también está lleno de críticas de votantes del partido. De hecho, este martes es la propia formación la que ha contestado a Rosalía bajo una foto de la cantante en su jet: "Solo los millonarios, con aviones privados como tú, pueden permitirse el lujo de no tener patria". Una frase, levemente modificada, que ya Santiago Abascal pronunció durante el debate electoral y que pronunció en su día Ramiro Ledesma, uno de los ideólogos de la Falange: "Solo los ricos pueden permitirse el lujo de no tener patria".

Solo los millonarios, con aviones privados como tú, pueden permitirse el lujo de no tener patria. https://t.co/FJGFg1i1h8 pic.twitter.com/1myMEFKWDG — VOX 🇪🇸 (@vox_es) November 12, 2019

A las Juventudes de la Falange no le gustó que Abascal utilizara e pleno debate la frase de Ledesma, que reconocieron enseguida: "Sólo la España 'democrática' se permite dar voz a vagos y vividores como tú, que mientras parafraseáis a Ramiro Ledesma, condenáis el fascismo y calificáis de "energúmenos" a quien defiende España en las calles", le espetaron en las redes sociales.

Efectivamente @Santi_ABASCAL… Y sólo la España \'democrática\' se permite dar voz a vagos y vividores como tú, que mientras parafraseáis a Ramiro Ledesma, condenáis el fascismo y calificáis de "energúmenos" a quien defiende España en las calles.



Arrieros somos…#DebateElectoral https://t.co/CdTpwACzZy — Juventudes de La Falange (@JFalange) November 4, 2019