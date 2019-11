Hermetismo en las conversaciones con ERC y PNV para facilitar la investidura

Tras el preacuerdo firmado entre el PSOE y Unidas Podemos para formar un gobierno de coalición (que situará a Pablo Iglesias en una de las tres vicepresidencias), los socialistas han seguido trabajando para recabar apoyosde cara a la investidura, pero de momento, más allá de una llamada telefónica entre el presidente del Gobierno en funciones y el presidente del PNV, Andoni Ortuzar, esos contactos se han caracterizando por el hermetismo.

Sí ha trascendido que, por parte del PSOE, la responsable de liderar las negociaciones es la portavoz parlamenteria, Adriana Lastra. Según informa Carolina Gómez, Lastra ya ha contactado por teléfono con los líderes de ERC y PNV en el Congreso, Gabriel Rufián y Aitor Esteban, y también se ha reunido este miércoles con Íñigo Errejón y Joan Baldoví, de Más País y Compromís.

Tras la reunión, Baldoví ha explicado que sus propuestas "son razonables", por lo que espera que no haya problemas para alcanzar un acuerdo, pero no está claro si se contempla la posibilidad de que Íñigo Errejón entre en el Gobierno.

Tampoco ha trascendido qué condiciones puede acabar poniendo ERC para facilitar la investidura, pero su punto de partida sí está fijado: el presidente de su grupo en el Parlament, Sergi Sabrià, ha avisado este miércoles a Pedro Sánchez y Pablo Iglesias de que es necesario que se abran al diálogo sobre Cataluña: "Sin 'sit and talk (sentarse y hablar)', nuestra respuesta es no".

Sabrià se ha mostrado muy crítico con los socialistas: "No al PSOE más agrio y más retrógrado, y a un PSC que no se distingue del PP en campaña y que avala el 155. No podemos asimilar el marco represivo del PSOE. No validamos ni nos rendimos a sus mentiras, el problema de Cataluña no es de convivencia aunque lo fije su acuerdo de investidura. Una vicepresidencia no vale tanto".

La agenda vasca o el plan de Ciudadanos

Josu Erkoreka, portavoz del Gobierno vasco, también ha fijado algunas condiciones, incidiendo sobre todo en la importancia de retomar "la agenda de transferencias". Pero el líder de EH Bildu, Arnaldo Otegi, que contará con grupo parlamentario propio, ha ido más allá: "La pregunta no es qué haremos nosotros, sino qué quieren hacer ellos. ¿Nos van a querer decir que todo el problema catalán o el vasco es la convivencia? ¿Nos van a decir que el límite es la Constitución y que fuera de ahí no se puede hablar de nada, o que no habrá derecho a decididr y que no hay presos políticos? Entonces, ahórrense la llamada".

La única alternativa al apoyo de ERC pasa por Ciudadanos, pero todo apunta a que sus 10 diputados votarán en contra de Pedro Sánchez. Según informa Óscar García, José Manuel Villegas, el máximo resposable del partido tras la dimisión de Rivera, habla de la posibilidad de un acuerdo de mínimos entre PSOE, PP y Ciudadanos que permita un gobierno socialista.