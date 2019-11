El elenco de Friends trabaja en su retorno a la pequeña pantalla. No, no para rodar una nueva temporada de la serie ni para comenzar un nuevo proyecto relacionado con la sitcom estadounidense, sino para protagonizar uno de los reencuentros más esperados de las últimas décadas. Así lo ha dado a conocer el medio especializado The Hollywood Reporter a través de su página web, donde aseguran que HBO Max está trabajando en el reencuentro de los protagonistas de la serie en un programa especial de la mítica serie con motivo de su 25 aniversario.

El 22 de septiembre de 1994, el canal estadounidense NBC estrenaba El Piloto. Un capítulo, el primero de los 236 que componen la serie, en el que conoceríamos a un grupo de amigos y amigas que acabarían convirtiéndose en una de las familias más famosas de la historia de la televisión. Desde Rachel Green o Phoebe Buffay hasta Monica Geller, Chandler Bing, Joey Tribbiani y Ross Geller.

La reunión en redes sociales



Desde que emitiera su último episodio en mayo de 2004, muchos han sido los seguidores de la serie que han pedido a gritos el reencuentro de sus personajes principales. Sin embargo, y a pesar del intento de reunir al elenco al completo para un programa especial de la NBC, nunca hemos podido ver a todos ellos compartiendo el mismo plató.

No obstante, sí que les hemos podido ver juntos gracias a las redes sociales. El pasado mes de octubre, Jennifer Aniston se estrenaba en Instagram con una fotografía en la que podíamos ver al elenco de Friends al completo: "Y ahora también somos amigos de Instagram. Hola Instagram". Una fotografía que desataba todo tipo de rumores entre los seguidores de la serie.

La reunión en la pequeña pantalla

Dos semanas más tarde, la actriz acudía al programa de Ellen DeGeneres, donde hablaron sobre la famosa foto. Durante la entrevista, la actriz negaba que estuvieran trabajando en la undécima temporada de la serie. No obstante, sí que reconocía que estaban trabajando en algo, aunque no quiso revelar más detalles porque todavía estaba en una fase preliminar.

Ahora, The Hollywood Reporter asegura que el secreto mejor guardado de Jennifer Aniston era el esperado reencuentro de Friends. Un reencuentro que, en caso de que materialice, tendrá lugar próximamente en HBO Max. Allí celebrarán no solo el 25 aniversario de la serie, sino el inicio de las emisiones de la mítica serie en la plataforma de vídeo en streaming de HBO.