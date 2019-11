El dueño de un restaurante, contra 'Pesadilla en la cocina': "La mayoría es mentira"

Este jueves, Alberto Chicote viajó a Extremadura en 'Pesadilla en la cocina' para supervisar un restaurante de Badajoz que, a pesar de contar con una buenísima ubicación, no tenía clientela.

Como viene siendo habitual, el popular chef se encontró con un local con graves problemas para ofrecer un servicio decente a sus comensales. Sin embargo, el dueño de A la parrilla, el local protagonista de la noche, ha dado unas declaraciones a El Huffington Post donde no deja en muy buen lugar ni a Chicote ni al programa de laSexta. "Es todo un poco teatro", empieza. "La mayoría de las cosas es mentira, ellos tienen que hacer un programa para que tenga tirón, porque si sale todo bien no tendría gracia", asegura, explicando además que 'Pesadilla en la cocina' se puso en contacto con ellos y no al revés, realizando la grabación del programa en marzo de 2018.

"Nos contactaron ellos para ver si estábamos interesados porque nosotros no estábamos muy mal. Vi que en las primeras temporadas se gastaban dinero en la reforma y por eso acepté", afirma. "Dije, me van a poner un poco de tonto, pero si me arreglan el restaurante, pues bueno, dame pan y llámame tonto. Pero no estoy contento".

Y continúa: "Se han gastado cuatro duros, han hecho cuatro arreglos en una tarde-noche y todo muy mal: se está cayendo la mitad de las cosas, los remates fatal, las puertas no se abrían y es todo un poco desastre".