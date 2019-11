El aplaudido alegato de una concursante de '¡Boom!': "España debería hacer un esfuerzo"

'¡Boom!' continúa poniendo a prueba a los cerebritos de nuestro país. Tras la despedida de Los Lobos, el programa de Antena 3 que produce Gestmusic ha testeado a varios equipos, buscando ansiosamente a ese que consiga conquistar a la audiencia como lo hizo el grupo compuesto por Valentín, Manuel, Erundino y Alberto.

Algunos ya consideran a Los Disperos los dignos sucesores de Los Lobos, pero también están llamado la atención Los cuatro de la cuarta, y no solo por el concurso que están haciendo. Y es que este jueves, sin ir más lejos, una integrante del equipo sorprendió a la audiencia con un alegato sobre ciencia.

Fue cuando Juanra Bonet, presentador del espacio, se interesó por la investigación en la que estaban trabajando fuera del programa cuando Mar, miembro de Los cuatro de la cuarta, aprovechó para decir lo siguiente: "Juanra, tengo que decir una cosa porque la inversión en ciencia en España está muy por debajo de los países de nuestro entorno".

Y señaló: "Yo, como me dedico a control de finanzas, soy 'mister no' porque tenemos que ajustarnos al presupuesto que tenemos. Considero que como país deberíamos hacer un esfuerzo para no estar todo el día con el 'no' en la boca".

El público aplaudió las palabras de Mar y el presentador también quiso mostrarle todo su apoyo públicamente.