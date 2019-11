Los fans galeses han tirado de humor para el nuevo cántico a su estrella Gareth Bale: "Gales, golf, Madrid". Todo viene de unas declaraciones de Pedja Mijatovic en El Larguero el pasado 28 de octubre. El héroe de la Séptima apuntó: "Pienso que Gareth Bale es un chico muy particular, yo no le conozco particularmente, pero saco la conclusión de que lo es, por no decir muy raro. Yo creo que sus prioridades son su selección nacional, luego el golf y luego ya quizá piense en el Real Madrid".

Bale lleva sin jugar ni entrenar con el Real Madrid un mes. Sin embargo, en la primera semana de convocatoria nacional ha entrenado con absoluta normalidad y disputado 60 minutos este sábado frente a Azerbaiyán, ayudando a conseguir una importante victoria para los suyos en el camino a la clasificación (0-2).

El futbolista del Real Madrid dijo en la previa del partido contra Azerbaiyán que le "emociona más jugar con Gales que con el Real Madrid".

Nos enseñaban los compañeros de @diarioas la bandera que han sacado muchos aficionados de Gales sobre BALE



\'GALES. GOLF. MADRID.

POR ESE ORDEN\' pic.twitter.com/zDzsFCPpUX — Carrusel Deportivo (@carrusel) November 16, 2019