La aplaudida respuesta de Mamen Mendizábal a la diputada de Vox que afirmó que coser empodera

Las palabras de la diputada de Vox en la Asamblea de Madrid Alicia Rubio ha provocado una oleada de indignación. Durante el pleno del pasado jueves la política pronunció varias lindezas como que "el feminismo es cáncer" y que ella pondría como asignatura obligatoria costura, porque a su juicio "empodera mucho coser un botón".

La diputada regional se ha ganado la tajante y contundente respuesta de Mamen Mendizábal. La presentadora de Más vale tarde tira por tierra la tesis de la de Vox. "No empodera coser un botón. Eso no empodera. Mi abuela me enseñó a coser un botón, ella era costurera, lo que empodera es lo que hizo mi abuela con mi madre, que es darle estudios. Y mi madre conmigo, que hacerme libre y tener un sueldo que a uno le dé libertad. No empodera coser un botón. Yo creo que esta gente está de coña", concluye la presentadora.

Mamen Mendizábal con estas palabras sale en defensa del feminismo y lo que significa empoderar a las mujeres, y contra los postulados de la formación de extrema derecha, que acusa al movimiento de "representar fraudulentamente a las mujeres".