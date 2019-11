Platini: "El VAR es una bella mierda"

Michel Platini se decantado en la polémica del VAR. En su primer año de implantación muchas ligas, el videoarbitraje divide al mundo del fútbol en retractores y defensores. El exjugador y expresidente de la UEFA ha dejado claro cuál es su postura.



"El VAR no resuelve los problemas. Simplemente los aplaza. Me llevaría media hora explicártelo: estoy en contra del VAR. Creo que es una "bella mierda" y desafortunadamente no volveremos a lo anterior", dijo durante una entrevista en RAI 2, la televisión pública italiana.

Platini fue detenido y puesto en libertad tras 15 horas por un posible caso de corrupción y soborno en la adjudicación del Mundial de 2022 a Catar

Platini, de 63 años, fue presidente de la UEFA desde 2007, cuando reemplazó al recientemente al fallecido Lennart Johansson, hasta 2016, cuando fue inhabilitado durante seis años para cualquier actividad relacionada con el fútbol, una sanción que el Tribunal de Arbitraje Deportivo redujo a cuatro años.