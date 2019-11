Foment reclama al Govern catalán que condene y evite más actos violentos / ()

El presidente de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre, ha reclamado esta noche al Govern una "condena contundente" de los actos violentos que han dañado la actividad económica estas semanas para evitar que se repitan y le ha advertido que, de no hacerlo, incurrirá en "una grave irresponsabilidad".

En el discurso de cierre del acto de entrega de los XII Premios Ferrer Salat, el empresario ha sido especialmente crítico con los cortes de carreteras y autopistas que grupos independentistas han llevado a cabo en puntos de la red viaria catalana y de Barcelona en protesta por la sentencia del procés, y que se publicitaban con lemas como "independencia o barbarie".

"El derecho a reunirse y a manifestarse no ampara provocar la barbarie. Querer perjudicar la economía, como afirman los protagonistas de esta barbarie, necesita una respuesta rápida y eficiente de las autoridades", ha dicho Sánchez Llibre ante un auditorio en el que se encontraban, entre otros, el vicepresidente de la Generalitat, Pere Aragonés, y tres ministras del Gobierno en funciones.

Torra se ausenta de la cena

El presidente de la Generalitat, Quim Torra, tenía previsto inicialmente asistir al acto, pero finalmente no lo ha hecho debido a un conflicto de protocolo con el Gobierno central, según han explicado fuentes del Govern.

El presidente de Foment ha pedido a las autoridades "una condena contundente para que no se repitan estos actos violentos y coacciones que perjudican nuestra economía, impiden el transporte de mercancías, la movilidad en nuestras ciudades y el dar y recibir la enseñanza universitaria", además de "dañar la imagen de Barcelona y de Cataluña".

En la sala se encontraban las ministras en funciones Nadia Calviño (Economía), Margarita Robles (Defensa) y María Jesús Montero (Hacienda), así como consellers del Govern como Àngels Chacón (Empresa), Damià Calvet (Territorio) y Chakir el Homrani (Trabajo).

A juicio de Sánchez Llibre, "no condenar la barbarie y no evitarla es una grave irresponsabilidad del Govern", que "tiene la obligación de garantizar los derechos de todos y cada uno de los ciudadanos. De los que quieren legítimamente manifestarse y de los que no".

La resolución del conflicto

Respecto al conflicto político entre Cataluña y España, el máximo responsable de Foment ha insistido, como ya ha hecho en otras ocasiones, en la necesidad de "la negociación, la transacción y el acuerdo" como únicas vías para encontrar una solución. "Es la hora de tejer complicidades y de concertar, y no de recrearnos en la discrepancia y en la confrontación. Es la hora del diálogo y el entendimiento", ha dicho, al tiempo que ha reclamado nuevos presupuestos tanto en Cataluña como en España.

Esta es la primera vez que coinciden en un acto público representantes de la Generalitat y el Gobierno en funciones tras las elecciones generales del 10-N y en plenas negociaciones para tirar adelante la investidura.

En clave exclusivamente de política española, Sánchez Llibre ha saludado el acuerdo entre el PSOE y Podemos para formar un ejecutivo de coalición, aunque ha pedido que sea "moderado, estable y riguroso".

En esta línea, ha pedido que el nuevo Ejecutivo "mime" a los empresarios, mantenga las reformas que cree han facilitado el crecimiento, en alusión a la laboral, y evite elevar la presión fiscal.

El empresario ha ofrecido el apoyo de la patronal para luchar contra la economía sumergida, que ve como una alternativa a medidas centradas en aumentar la presión fiscal.

"Las soluciones no pasan por el populismo y por la radicalidad, pasan por la sensatez. Pasar por el seny y no por la rauxa. Pasan por el diálogo y el consenso, y no por recetas que nos radicalizan y nos empobrecen", ha afirmado.