Los obispos, "sobresaltados" y "perplejos" por los comentarios de políticos sobre los colegios concertados

El presidente de la Conferencia Episcopal Española (CEE), el cardenal y arzobispo de Valladolid, Ricardo Blázquez, ha defendido este lunes 18 de noviembre la Constitución Española y ha invocado el "espíritu de la Transición" frente a algunas opiniones políticas que "en los últimos días" les han dejado "perplejos" o les han causado "sobresaltos".

"En los últimos días personas con responsabilidades políticas han emitido opiniones sobre nuestra situación; unas claras que tranquilizan, otras bastante oscuras que dejan perplejidad y otras de carácter reivindicativo que crean sobresaltos", ha declarado Blázquez en su discurso de apertura de la CXIV Asamblea Plenaria de la CEE. Así, el purpurado español ha subrayado que estas declaraciones políticas "rozan con frecuencia aspectos fundamentales de la Constitución". "No es exagerado decir que probablemente una cierta inquietud nos envuelve", ha precisado.

En este contexto, Blázquez ha pedido no "minusvalorar" la Constitución Española que, a su juicio, "no tiene fecha de caducidad y no está limitada a algunas generaciones". En todo caso, ha indicado que "está abierta a posibles reformas".

"El éxito de la Transición con el fruto de la Constitución fue motivo de serenidad que no puede ser cuestionado rompiendo el acuerdo con el que fue aprobado", ha insistido, advirtiendo de que "la tentación del caos no prevalezca nunca sobre la unidad asegurada por la Constitución".

Además, el presidente de los obispos ha pedido al poder civil que respete este derecho. Lo hace después de que la semana pasada la ministra de Educación dijera que "de ninguna manera se puede decir que el derecho de los padres a escoger una enseñanza religiosa o elegir centro educativo podrían ser parte de la libertad de enseñanza". Unas palabras que matizó posteriormente precisando que la libertad de los padres de elegir centro educativo no es un derecho que emane de la Constitución, sino que es un "derecho legal" que forma parte de la legislación de la programación de la enseñanza.

"El poder civil debe respetar este derecho y los educadores deben cumplirlo con dedicación y calidad", ha replicado Blázquez. En este sentido, ha citado la declaración sobre libertad religiosa del Concilio Vaticano II, que "clarifica la responsabilidad (derecho y obligación) de los padres en la educación de sus hijos".

Según reza este documento, "a los padres corresponde el derecho de determinar la forma de educación religiosa que se ha de dar a sus hijos, de acuerdo con su propia convicción religiosa".