Black Friday 2019: consejos para no malgastar tu dinero

El próximo 29 de noviembre, los comercios de todo el planeta celebrarán el Black Friday. Un día de grandes descuentos, presente en España desde hace más de una década, en el que podremos disfrutar de grandes descuentos en miles de productos. Desde teléfonos móviles y ordenadores de todo tipo hasta altavoces inteligentes, ropa o electrodomésticos.

Según un estudio desarrollado por Milanuncios, un 74% de los españoles y españolas comprará algún producto durante el Black Friday y se gastará, de media, 332 euros. ¿Y cuáles serán los artículos que más se comprarán durante este fin de semana? Principalmente aquellos relacionados con la tecnología (52%). Desde televisores o teléfonos móviles hasta pulseras de actividad u ordenadores portátiles.

El 31% se arrepiente de las compras realizadas durante el Black Friday

No obstante, no todas aquellas personas que compran durante este día se muestran satisfechas. Según un nuevo estudio de Milanuncios, el 31% de españoles y españolas se ha arrepentido en alguna ocasión de las compras realizadas durante el Black Friday. Todo ello por realizar una compra bajo el impulso y no por la necesidad.

Tal y como apunta dicho estudio, el 89% de los encuestados afirma tener un producto tecnológico que no utiliza valorado en más de 700 euros. Principalmente cámaras de fotos, ordenadores portátiles, videoconsolas, tabletas o impresoras. Por esa misma razón, antes de comprar en el Black Friday, te ofreceremos varios consejos para no caer en la trampa ni malgastar el dinero.

Consejos para no malgastar tu dinero durante el Black Friday

Si eres de los que no quiere arrepentirse de una compra futura, te recomendamos que hagas una lista con los productos que necesitas y cíñete al plan original. De esta manera, evitarás comprar por impulso y dejarte dinero en un producto que tal vez no necesitabas. No te guíes únicamente por las gangas, prioriza tus necesidades y actúa en consecuencia.

Por otro lado, te recomendamos que hagas un rastreo del producto para saber cuál es el mejor momento para hacerte con él. En Internet encontrarás un gran número de aplicaciones que no solo rastrearán el producto en cuestión, sino que te avisarán cuándo es el mejor momento para hacerte con él. Desde Fluctuate o Keepa hasta el verificador de ofertas, Camel Camel Camel, Monitorizo o Price Drop.

Presta atención a las gangas



A pesar de que el viernes 29 será el día en el que encontraremos las mejores ofertas, es probable que el producto que hayas incluido en tu lista de deseos haya sido rebajado durante la semana previa o incluso en los días posteriores al Black Friday. Por esa misma razón, es recomendable que hagas un seguimiento a los productos para no caer en la trampa.

Por otro lado, presta atención a las gangas. No son pocas las compañías que optan por rebajar productos anticuados para deshacerse de los mismos. Por lo tanto, antes de hacerte con los mismos, verifica que cumplen las necesidades del mercado actual y que no tendrás que comprar terceros productos para que puedan funcionar con normalidad.

Aprovecha también para comparar el producto que has visto rebajado con otros de su categoría. Esto no solo te ayudará a descubrir si estás ante una ganga de verdad, sino que también te permitirá decantarte por otras opciones. De esta manera, evitarás comprar más de lo necesario y podrás hacerte con lo que realmente te interesa.