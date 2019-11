Google lanza Stadia: la plataforma que aspira a derrocar a Xbox y PlayStation

El pasado mes de marzo, Google presentaba Stadia. Una plataforma de videojuegos en la nube, que aspira a derrocar a Xbox y PlayStation, mediante la que podremos disfrutar de títulos tan potentes como Cyberpunk 2077, Borderlands 3 o Red Dead Redemption 2 sin la necesidad de descargar los videojuegos ni de contar con una consola en la que introducir los mismos.

Según cuentan los desarrolladores de Stadia a través de su página web, la plataforma está diseñada para que los usuarios puedan disfrutar de los distintos títulos en sus respectivos televisores mediante un simple Chromecast. También en ordenadores de sobremesa, portátiles e incluso teléfonos móviles de la compañía como el Google Pixel 4 o anteriores.

Google Stadia llega a España por 129 euros



Varios meses más tarde, Google Stadia ya está aquí. Pero no para todos, sino para aquellas personas que hayan adquirido la Premiere Edition. A partir de este martes, los usuarios de Stadia adheridos a este plan podrán disfrutar del videojuego Destiny 2 de forma completamente gratuita. Pero no solo eso, también podrán adquirir otros veinte juegos de forma independiente. Desde Assassin's Creed Odyssey o el Final Fantasy XV hasta el Just Dance 2020 o el NBA 2K20.



Todo ello por 129 euros. Según revela Google a través de su página web, la Premiere Edition de Stadia sale al mercado con un pack que incluye el mando oficial, un receptor multimedia Chromecast Ultra y tres meses de suscripción al servicio Stadia Pro (por 9,99 euros a partir del cuarto), mediante el que los jugadores y jugadoras podrán utilizar el servicio y ejecutar juegos en resolución 4K y a 60 frames por segundo.

Los juegos que incluye Google Stadia

Google Stadia llega al mercado con un total de 42 videojuegos de distinta índole. Desde videojuegos deportivos como el NBA 2K20 o el Football Manager 2020 hasta otros de acción como Tomb Raider: Definitive Edition, The Elder Scrolls Online o Mortal Kombat 11 (Consulta los videojuegos aquí). Sin embargo, no podremos jugar a todos ellos desde un primer momento, sino que tendremos que ir comprándolos de forma individual.



De cara a 2020, Google lanzará Stadia Base. Un segundo plan, más barato que el actual, mediante el que podremos disfrutar de videojuegos en calidad 1080p y 60 fps. Sin embargo, con este plan no tendremos acceso a juegos gratuitos ni dispondremos de descuentos exclusivos para títulos específicos. Por lo tanto, Google llega al mercado con una plataforma que aspira a convertirse en referente de los videojuegos de la próxima generación.