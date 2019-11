La abrupta salida de Robert Moreno de la selección española y la llegada de Luis Enrique al banquillo ha dado para casi dos horas de comparecencia pública en la que Luis Rubiales, presidente de la Federación Española de Fútbol (RFEF), ha explicado las circunstancias de este terremoto.

Sin embargo, en todo ese tiempo y en lo que se ha vivido en los dos últimos días no se ha logrado una cuestión a la que han apuntado tanto el entrenador Álvaro Benito como Antonio Romero, narrador de los partidos de España en la SER. "La gente tiene ya una idea muy formada de lo que ha ocurrido. Solo hay una cuestión que no se ha podido resolver: por qué Luis Enrique no quiere ver a Robert Moreno o por qué Moreno no quiere trabajar con Luis Enrique", ha señalado en SER Deportivos.

La misma pregunta se ha formulado el entrenador: "Lo que me extraña es en qué momento se desconecta la relación entre ambos". Para Benito, era lícito que Robert Moreno quisiera "volar solo" pero sería algo fácilmente resoluble si la relación entre los dos protagonistas hubiera sido tan "estrecha" como siempre.

Jordi Martí ha apuntado a más incógnitas: "¿Qué pasa en esa reunión en Zaragoza entre Luis Enrique, Luis Rubiales y Francisco José Molina? ¿Qué se la traslada a Robert Moreno? ¿Se le dice que no cuentan con él?".