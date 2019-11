21 acusados, 14.000 folios y 855 millones de euros: las cifras del juicio de los ERE

La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Sevilla hará pública este mediodía, la sentencia del juicio celebrado durante casi un año sobre los expedientes de regulación de empleo (ERE) en Andalucía que sentó en el banquillo a 21 acusados, entre ellos, dos expresidentes de la Junta de Andalucía Manuel Chaves y José Antonio Griñán.

La Fiscalía les acusa de defraudar 855 millones de euros con la concesión de estas ayudas tras la supuesta creación de un sistema de ayudas públicas "totalmente opaco" al margen "de los ciudadanos" y de los controles establecidos por la Intervención General

El juicio quedó visto para sentencia el pasado mes de diciembre tras un año y cuatro días y 152 sesiones después en una causa compuesta por 14.276 folios divididos en 38 tomos que fue tramitada desde 2011 por la juez Mercedes Alaya.

Años de carcel e inhabilitación

Los 21 ex altos cargos están acusados por un delito continuado de prevaricación y un delito continuado de malversación. Si bien, algunos de ellos sólo han sido enjuiciados por prevaricación, como Manuel Chaves, los exconsejeros Gaspar Zarrías y Magdalena Álvarez, el exviceconsejero José Salgueiro, el ex director general de Presupuestos Antonio Lozano y el exjefe del Gabinete Jurídico Francisco del Río, y se enfrentan a diez años de inhabilitación.

Por su parte, las solicitudes de pena van desde los seis a los ocho años de prisión para los acusados de prevaricación y malversación. En este grupo se encuentran José Antonio Griñán, la exconsejera de Hacienda Carmen Martínez Aguayo, el ex interventor general Manuel Gómez, el ex director general del Instituto de Fomento de Andalucía (IFA), posterior Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA), Jacinto Cañete, y la ex secretaria general técnica de Empleo Lourdes Medina, enfrentándose todos ellos a seis años de prisión y a 30 de inhabilitación.