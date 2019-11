El tribunal reprocha al PP que acusara por asociación ilícita

La Audiencia de Sevilla ha reprochado por unanimidad al PP que formulara la acusación de asociación ilícita contra los exmiembros de la Junta de Andalucía que han sido condenados en la pieza política de los ERE.

La sala repasa la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo sobre este delito y concluye que solo coincide uno de los requisitos exigidos para la condena. El de “una pluralidad de personas concertadas”.

Sin embargo, lo que no se sabe es “los delitos que integran el plan criminal en la asociación ilícita”. Y no sólo es porque “tampoco aparece la existencia de una estructura jerárquica, más o menos formalizada, más o menos rígida o un inicial reparto coordinado de cometidos y papeles”. Lo que hay aquí, concluyen los magistrados es “un supuesto de mera codelincuencia pero no de asociación ilícita”.