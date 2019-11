Robert Moreno no ha querido aclarar por qué motivo Luis Enrique, actual seleccionador nacional, ha señalado que no quiere volver a trabajar con él, tal y como adelantó Manu Carreño en 'El Larguero'. "No lo sé, preguntadle a él. Lo mejor para ambas partes es que quede entre nosotros. Ya está", ha señalado este jueves a preguntas de la prensa.

"Si la otra parte quiere hablar -ha dicho en referencia a Luis Enrique, con el que ha trabajado durante años y al que sustituyó como seleccionador-, que hable. Yo no tengo nada que decir. No creo que sea bueno para nadie. Primero para mí".

El técnico ha reconocido el tono conciliador con el que explicó su marcha de la selección española y señaló que el motivo de su tono es que quiere "mirar adelante" y emprender nuevos proyectos. "Darle más vueltas no tiene ningún sentido. Salimos todos perdiendo", ha añadido.

Moreno asegura que afronta esta nueva etapa fuera de la selección española "con ilusión y ganas" de que surjan nuevos proyectos y de empezar "a tener llamadas de equipos".