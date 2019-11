Los peligros del 'aquaplaning' y los mejores consejos para hacerle frente

Algunos consejos si sufres hoy #aquaplaning (pérdida de tracción y control del coche al pasar por una superficie con agua) 👇



1⃣ Reduce la velocidad

2⃣ No levantes bruscamente el pie del acelerador

3⃣ Mantén las ruedas rectas

4⃣ No pises el embrague

5⃣ No gires el volante pic.twitter.com/JD2qh21xCX