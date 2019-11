El teletexto en pleno 2019: desde su página más vista hasta sus planes de futuro

El teletexto es como esa aldea irreductible que combate cada día contra un coloso conocido como Internet. Una plataforma, que se instauraría de forma oficial en nuestro país en 1988 bajo el nombre Tele-Cinco, que nos brinda todo tipo de información sin la necesidad de estar conectados a Internet. Desde noticias de última hora o resultados deportivos hasta todo tipo de servicios como el tiempo, el tráfico e incluso el resultado de la lotería.

A pesar de que este servicio que cabalga entre lo analógico y lo digital ha ido desapareciendo de televisiones tan relevantes como la BBC, donde se estrenó esta tecnología allá por 1972, se niega a abandonar de la televisión española. De hecho, tiene planes de futuro y aspira a quedarse muchos más años entre nosotros, convirtiéndose así en una de las alternativas más analógicas a Internet.

Cómo funciona el Teletexto

La usabilidad del Teletexto no ha cambiado demasiado durante estas últimas décadas. Por esa misma razón, si eres de los que lleva usando el Teletexto desde los años 80, te sabrás la teoría más que de memoria. No obstante, es bastante probable que aquellas personas menores de 20 años no estén familiarizadas con este servicio, por lo que vamos a explicárselo para que lo entiendan de una forma rápida y sencilla.

Todos los mandos de televisión disponen de un botón diseñado para consultar el teletexto. Tras pulsar sobre el mismo, este nos redirigirá a una pantalla repleta de colores mediante la que podemos consultar todo tipo de información. Una especie de Google, no tan moderno, que nos permitirá consultar noticias, resultados deportivos o el estado de las carreteras.

El servicio nos permitirá saltar de una página a otra tanto con los botones de colores incorporados en el mando como introduciendo el número de la página exacto que quieras consultar. Cuando hayas marcado el número deseado, tan solo tendrás que esperar a que el Teletexto cargue la página y te la muestre en pantalla. No esperes a que desaparezcan los píxeles... es así.

La plataforma te mostrará una pantalla pixelada y de pocos colores con un máximo de 700 caracteres de texto. A pesar de que tan solo puede transmitir información escrita y gráficos, nos mostrará información clave y concisa sobre todo aquello que necesitemos. ¿Cómo lo ves? ¿Crees que está destinado a la desaparición por culpa de Internet?

El teletexto en la era de Internet y el futuro que le espera

Sobre esta cuestión nos habla el coordinador del Teletexto de RTVE Antonio Cobos, quien descarta la desaparición de este servicio en un futuro cercano puesto que todavía sigue siendo consultado por millones de personas cada día: "Según los últimos datos, tenemos una audiencia de 2,5 millones de personas que consultan el Teletexto a diario a través del televisor".

A pesar de que reconoce que los clientes potenciales de este servicio son las personas de edad más avanzada que no están tan familiarizadas con Internet, Cobos asegura que el Teletexto se ha ido modernizando para adaptarse a los nuevos tiempos.

En la actualidad, este servicio está presente en Internet y en aplicaciones desarrolladas tanto para iOS como para Android, donde podremos consultar los distintos servicios que ofrece el Teletexto sin la necesidad de recurrir al televisor. Por lo tanto, el Teletexto no solo se niega a desaparecer, sino que aspira a cautivar a las nuevas generaciones ¿Alguna vez te habías preguntado cuál es su página más consultada?

La página más consultada del Teletexto

A día de hoy, el Teletexto es un periódico electrónico, que dispone de casi 800 páginas, en el que podemos encontrar prácticamente de todo, tal y como nos cuenta Cobos: "Los contenidos que se tratan son muy variados. Podemos encontrar noticias de ámbito nacional, internacional e incluso o información de servicio público como puede ser el estado de las carreteras o la bolsa".

Sin embargo, a la hora de hablar sobre la página más consultada a día de hoy, Cobos lo tiene claro: "La joya de la corona en la página 202, en la que se retransmiten los resultados deportivos de la Liga Santander en tiempo real". Tras ella se encuentran otras como la 203, encargada de reflejar la clasificación general de La Liga y las relacionadas con el tiempo, la lotería y la Bolsa.

Un día normal en el corazón del Teletexto

A día de hoy, la redacción del Teletexto está compuesta de nueve personas que se encargan de actualizar las noticias, los resultados deportivos y toda la información de servicio público. De ellas, cinco son periodistas, tres operadores y un realizador. Por otro lado, la redacción también dispone de un equipo técnico que se encarga de ofrecer soporte técnico y una serie de subtituladores encargados del área de accesibilidad.

Todo comienza a las 8.00 de la mañana, cuando el equipo se reúne para determinar los titulares más relevantes del día: "Tenemos una página dedicada a los titulares que reflejan los principales diarios de tirada nacional". A continuación, el equipo comienza a revisar los índices de noticias y los va renovando acorde a la actualidad informativa del día. Todo ello con un ojo puesto en la información de de carácter internacional y con el otro en la apertura de los mercados bursátiles y otros índices económicos.

Varias horas más tarde, la redacción se ciñe a la actualidad informativa como cualquier otra redacción. Al llegar la tarde, el ritmo es mucho más tranquilo a nivel informativo, por lo que vuelven a recurrir al panorama internacional e incluso a los deportes, el recurso estrella de cada fin de semana. Por lo tanto, y a pesar de que hayan pasado más de 30 años desde que llegara a nuestras vidas, el teletexto sigue vivo.

Las anécdotas más llamativas del Teletexto

A la hora de hablar sobre las anécdotas más llamativas del servicio, Cobos lo tiene claro. Por una parte, el coordinador del Teletexto de RTVE destaca el día en el que el jugador de baloncesto Juan Antonio San Epifanio reconocía, ante las cámaras de televisión, que se había enterado a través del Teletexto que Magic Johnson estaba infectado con el virus del sida.

Por la otra, Cobos destaca el día que la redacción del Teletexto recibió invitaciones para asistir a la boda de una pareja que se había conocido a raíz del servicio de citas de RTVE: "Se podría decir que el Teletexto fue un precursor de los chats, de las redes sociales y de Tinder".

En definitiva, 30 años de historias para un servicio que se resiste a desaparecer. De hecho, Cobos nos explica que ya están trabajando en una versión del Teletexto diseñada para los canales de RTVE en alta definición. Por lo tanto, todavía mantienen la esperanza de competir contra un coloso conocido como Internet que, a día de hoy, todavía no ha podido con ellos.