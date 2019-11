Empiezan a declarar los acusados de la agresión sexual de Aranda de Duero

El juicio por la agresión sexual múltiple de Aranda de Duero ha arrancado a las diez de la mañana, con el primero de los tres exfutbolistas de la Arandina prestando ya declaración ante el tribunal. Los tres han llegado a pie a la Audiencia Provincial de Burgos sin hacer declaraciones y limitándose a asegurar alguno de ellos que están "tranquilos".

En sus declaraciones en fase de instrucción los tres han coincidido en negar haber mantenido ningún contacto de carácter sexual con la denunciante, al mismo tiempo que han negado haber sabido en ese momento que era menor de dieciséis años. "Supuestamente era mayor de edad, decía que tenía 18", dijo uno de ellos. "No, no, no", negó tres veces otro preguntado por si mantuvo contacto sexual con ella.

Unas afirmaciones que, tal y como ha ido revelando Radio Aranda en los últimos meses, no coinciden con lo afirmado con la víctima: asegura que desde el principio sabían que tenía quince años y que una vez en el piso fue forzada a mantener relaciones con los tres. Varios testigos han contado en la instrucción cómo ella relató los hechos en los días posteriores, y uno ha asegurado que contó a uno de los acusados que ella tenía 15 años. Documentación del sumario también revela cómo los acusados ofrecieron mantener un trío a la niña.

Los tres se enfrentan a una petición de entre 39 y 40 años de prisión por parte de la Fiscalía, acusados todos de un delito contra la libertad sexual y otros tres de agresión sexual: para el Ministerio Público, siguiendo el criterio del Tribunal Supremo en el caso de La Manada de Pamplona, cada uno es responsable como autor del delito de agresión supuestamente cometido y en calidad de cooperador de los otros dos.