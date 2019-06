El Supremo habría condenado por cinco violaciones a cada miembro de La Manada

El Tribunal Supremo habría impuesto condenas bastante más altas y por más delitos a los cinco miembros de La Manada por la violación en grupo. En el comunicado emitido este viernes para explicar el fallo sobre el caso, la sala considera que hay un "error en la calificación jurídica" y que cada uno tendría que haber sido condenado por cinco delitos de violación y no cada uno por uno continuado.

Se trata de un aspecto que, según el tribunal, ya no era modificable en este punto de la tramitación del caso al no haber sido recurrido por ninguna de las partes y "el principio acusatorio impide pronunciarnos al respecto", aunque entienden que cada uno tendría que haber sido condenado por cinco delitos de agresión sexual, y no cada uno a un delito continuado con agravantes.

La cuenta, según fuentes del Tribunal Supremo, podría haber ascendido por encima de los cincuenta años de prisión, aunque en cualquier caso el cumplimiento máximo se habría mantenido en los veinte años que la Ley marca como máximo para estar entre rejas.

Entienden en el alto tribunal que esta forma de entender la coautoría de los delitos viene de lejos en varias sentencias dictadas en los últimos años. "La correcta calificación, de acuerdo a reiterados precedentes de la Sala, hubiera sido considerar a los acusados autores y partícipes de una pluralidad de delitos de agresión sexual", reza el comunicado.