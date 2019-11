Declara la víctima de la supuesta agresión sexual en grupo de Aranda de Duero

La víctima de la supuesta agresión sexual en grupo de Aranda de Duero declara este viernes como testigo en el juicio seguido contra tres exjugadores del equipo local de fútbol. La niña expondrá su relato ante el tribunal: que fue obligada a mantener relaciones sexuales con ellos, que sabían perfectamente que tenía quince años y que no les denunció por tener ningún tipo de animadversión hacia ellos.

Hasta el momento, en las diversas exploraciones practicadas a lo largo de la fase de instrucción, la joven ha matenido la misma versión: que conoció a uno de los acusados en el campo de fútbol y que les conocía además del barrio, que ese día subió al piso con uno de ellos. La agresión en grupo en el salón empezó cuando llegaron los otros dos acusados: uno de ellos perpetraría además una nueva agresión en otra estancia de la casa, según su relato.

Un día después de que los acusados hayan negado haber tenido ningún tipo de contacto sexual con ella y de haber conocido entonces su edad, comparecerá la víctima de la supuesta agresión a través de una exploración al ser todavía menor de edad. Ella siempre ha relatado que "me quedé bloqueada", ha negado sentir animadversión hacia ellos y que "no me imaginaba" lo que iba a pasar.

La joven también ha explicado a lo largo de la instrucción que los acusados, cuando se marchó del piso tras la agresión múltiple, recibió una advertencia por parte de los acusados para que no contase nada de lo sucedido.

"No les quería hacer daño"

Este viernes también está previsto que declaren como testigos en el juicio los padres de la adolescente, que en fase de instrucción relataron sobre todo cómo se enteraron de lo que sucedió y cómo decidieron denunciarlo. Ella, relató su padre, al principio era reacia a denunciar porque "no les quería hacer daño", según relató.

Su testimonio servirá al tribunal, entre otras cosas, para saber si el testimonio y el relato de la niña han sido constantes a lo largo del tiempo, incluso antes de presentar la denuncia y declarar ante la Policía primero y después ya en sede judicial.