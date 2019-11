Los ángeles han caído: Victoria's Secret cancela su desfile anual

Ha sido probablemente uno de los desfiles más seguidos en la historia del modismo, el modelaje y la sensualidad. Una explosión de colores, música y despampanante lencería donde algunas de las supermodelos más famosas del mundo se embotaban las prendas entre los aplausos del público. Ahora, después de una dura decisión empresarial, 'Victoria's Secret' ha decidido cancelar su desfile anual.

La decisión se ha tomado por caídas constantes en la audiencia, por eso la empresa 'L Brands', propietaria de Victoria's Secret, ha anunciado que no continuarán con el show en las próximas vacaciones, según recoge el diario 'The New York Times'. "Pensamos que es importante evolucionar en el marketing de 'Victoria's Secret'", ha dicho el jefe financiero de 'L Brands' a este mismo medio.

La empresa ya anunció en mayo que la puesta en escena no sería emitida por televisión, pero no que fuera a cancelar el espectáculo entero, de ahí que la decisión de la marca de lencería más importante del mundo haya pillado a todos desprevenidos. Lo cierto es que 'Victoria's Secret' ha tenido que combatir con múltiples retos.

Una marca "anacrónica"

Los consumidores ven con peores ojos la imagen de marca de la empresa. Ha quedado como algo anacrónico en la era del "MeToo", especialmente en Estados Unidos. Ya no se admite que la belleza de la mujer sea un mero objeto de consumo, es decir, que la figura femenina sea simplemente "algo" que admirar.

Las ventas han caído durante años y a la marca le han salido competidores ágiles. Tanto que las acciones de la empresa han caído un 80% desde 2015 hasta hoy. Además, el director ejecutivo de 'Victoria's Secret', Leslie H. Wexner, está bajo escrutinio público por su relación con Jeffrey Epstein.

Declaraciones tránsfobas

El año pasado, Edward Razek, director de marketing de 'L Brands', dijo que las mujeres transgénero no deberían participar bajo ningún concepto en el show, según 'The New York Times'. Después, tuvo que disculparse y de hecho la empresa contrató a la primera modelo transgénero, Valentina Sampaio. Al mismo tiempo, unos meses después 'Victoria's Secret' tuvo que despedir al 15% de su plantilla, alrededor de 50 personas.

Cada vez menos espectadores

Pero sobre todo lo que ha catapultado la cancelación del show de este año ha sido la caída constante de espectadores, de los 12 millones que llegaba a congregar en 2001, una cuota muy superior a cualquier programa en 'prime time' de España, hasta los 3,3 millones el año pasado.

Se acabó, en principio, lo de mostrar los sujetadores más caros del mundo con todo tipo de metales preciosos, diamantes incrustados, brillo y música pop. Además, caras conocidas que han sido anteriormente modelos de la marca, como Kate Upton, han criticado en varios programas de televisión los valores que transmite la empresa: la gente está cansada de ver ese tipo de cuerpos, todas las mujeres necesitan estar representadas y este tipo de desfiles no cumplen ese objetivo.