Luis Suárez Miramontes: "Si a mí me hacen lo que a Busquets, cojo al presidente y le digo: 'me voy'"

El Barcelona remontó al Leganés en Butarque gracias a los goles de Vidal y Luis Suárez. Valverde salió al encuentro con toda la delantera culé como titular: Messi, Suárez, Griezmann y Dembélé.

No obstante, una de las decisiones técnicas más comentadas fue la retirada de Sergio Busquets, que salió con el 1-1 en el marcador en el 56'. Rakitic fue el jugador que le sustituyó y Luis Suárez Miramontes, único Balón de Oro español y comentarista de Carrusel Deportivo, opinó al respecto.

"Es muy buen chaval. Si yo estoy en esta época y me hacen lo que le están haciendo a Busquets...", comenzó a explicar. "Si no hay ningún problema físico, llega un momento que cojo al presidente y le digo: a mí usted esto no me lo hace, porque si no me voy", añadió.



"Después de diez años que estoy trabajando a alto nivel, no me puede tratar como al primero que viene de Hospitalet o Granollers. Se está equivocando y lo está perdiendo. El problema es que lo pierde el Barcelona, no lo pierde Valverde", concluyó.