Zidane, sobre los pitos a Bale: "Espero que no sea un problema toda la temporada"

El entrenador del Real Madrid, Zinédine Zidane, no valoró si los pitos del Santiago Bernabéu a Gareth Bale fueron "justos o injustos", pero sí deseó que "no sea un problema durante toda la temporada", además de mostrarse "muy contento" por la victoria ante la Real Sociedad por 3-1 en la decimocuarta jornada de Liga.

"Espero que no sean un problema toda la temporada", dijo sobre los pitos a Bale. "Lo que queremos es que nuestra afición esté con nosotros desde el inicio hasta el final, pero tampoco podemos controlar todo esto. Los aficionados tienen derecho a hacer lo que quieran, yo me quedo con los 15-20 minutos muy buenos que ha hecho Bale", indicó.

"Nosotros nos quedamos con el juego, la victoria y los tres puntos. No he hablado con Bale, le he dado la enhorabuena por el partido, pero no hablé de este tema. No te quiero decir si los pitos han sido injustos o no, cada uno puede opinar de lo que quiera. Lo importante es que nosotros necesitamos a neustra afición", reiteró.

En este sentido, ya que las preguntas a Bale ocuparon la mitad de su comparecencia, 'Zizou' explicó que "esto le ha pasado a los mejores jugadores y ahora le está pasando a él" en el Real Madrid. "No va a afectar, seguiremos trabajando fuerte y demostraremos en el campo. La gente lo que quiere es ver a sus jugadores ganar partidos", añadió.

"Hay mucho ruido (con Bale), demasiado porque al final él quiere estar con nosotros y hacerlo bien, y hoy lo ha hecho. Tanto hablar no es necesario, él está bien integrado en el grupo, quiere jugar y vamos a seguir sin que esto nos afecte", sentenció el técnico francés en rueda de prensa.

En relación al partido, Zidane dijo que se va "contento". "El gol en contra del principio puede pasar, pero el juego fue muy lento al principio. Nos ha costado entrar y luego estuvimos mejor al final de la primera parte. En la segunda también recuperamos balones y presionamos arriba. Podemos estar satisfechos", comentó.

Por otro lado, Zidane agradeció a Imanol Alguacil sus buenas palabras hacia el Real Madrid. "Gracias y es verdad que yo puedo decir lo mismo de su equipo. Juega muy bien y nosotros estamos cada día mejor, pero todavía debemos hacer más y mejor. ¿Y el martes? Tenemos un partido muy bueno en Champions", reseñó.

"Ahora estamos mejor que en la ida, allí tuvimos un partido complicado pero esto es parte del pasado. No hay revancha contra el PSG, lo que queremos es hacer un buen partido, ahora a descansar porque hoy nos ha costado y hemos hecho un gran esfuerzo", matizó.

Por último, Zidane valoró positivamente el papel de Eden Hazard en su primera temporada como merengue. "Está teniendo una evolución lógica. Cada día está mejor y creo que no sólo por este partido en concreto, sino en los últimos cinco o seis. Y todavía lo va a hacer mucho mejor. Lo veo bien", finalizó el técnico francés.