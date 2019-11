Vuelven los falsos cupones de Mercadona: consejos para no caer en la trampa

"Mercadona está regalando un cupón gratuito de 75 a todos para celebrar su aniversario". Si has recibido un mensaje de estas características a tu cuenta de WhatsApp, ni caso. Se trata de la enésima triquiñuela de los ciberdelincuentes para hacerse tanto con tus datos personales como bancarios. Todo ello a través de una campaña de phising, cada vez más recurrente, mediante la que los atacantes se hacen pasar por la empresa dirigida por Juan Roig.

Así lo ha dado a conocer la Policía Nacional a través de su cuenta de Twitter, donde pide a sus seguidores y seguidoras que no caigan en la trampa y que, por supuesto, no reenvíen el mensaje a terceras personas: "Envían masivamente estos mensajes suplantando la identidad de este supermercado para engañarte. No piques y no reenvíes".

Desmontando los falsos vales de Mercadona

Tal y como demuestra la policía a través de su cuenta de Twitter, los ciberdelincuentes han difundido un mensaje mediante el que se hacen pasar por Mercadona para hacerse con tus datos tanto personales como bancarios: "Mercadona está regalando un cupón gratuito de 75 euros a todos para celebrar su aniversario".

Para hacerse con él, la oferta nos invita a pinchar sobre un enlace que nos redirigirá a una página web que emula a la de la cadena de supermercados. Una vez allí, tan solo tendremos que rellenar un formulario que, sin embargo, no nos ofrecerá los 75 euros en cuestión. Se trata de una fórmula para hacerse con nuestros datos personales y bancarios de una forma rápida y sencilla.

Consejos para no caer en la trampa



Para detectar este tipo de amenazas, es fundamental que analices detenidamente el mensaje que has recibido. Dicha oferta habla sobre un supuesto aniversario que no se producirá hasta el próximo 1 de enero, cuando Mercadona cumplirá un año más. Por esa misma razón, cada vez que te encuentres con un mensaje de estas características, dirígete a la página web o a las redes sociales de la empresa en cuestión para descubrir si es real.

Entre el resto de consejos para evitar caer en la trampa de los ciberdelincuentes destacan algunos como verificar que la URL de la oferta corresponde al establecimiento en cuestión y fijarse en la ortografía del mensaje. Por lo tanto, nunca rellenes este tipo de formularios si no estás seguro o segura de que son de fiar. De esta manera evitarás que terceras personas se hagan con tus datos y que puedan acceder a tu cuenta bancaria.